Uso regular de vibradores deve fazer parte de prescrições médicas, indicam pesquisadores

A prescrição do uso regular de vibradores para mulheres foi recomendada por pesquisadores do Cedar-Sinai Medical Center, nos Estados Unidos. A informação foi dada em um artigo publicado na revista The Journal of Urology.

A equipe de pesquisa chegou à conclusão de que a prática é beneficial, melhora a saúde do assoalho pélvico, reduz a dor da vulva e melhora a saúde.

A masturbação feminina já faz parte de diversas pesquisas e sempre recebe impactos positivos na conclusão, influenciando positivamente a saúde física e mental.

O uso de vibradores, no entanto, ainda é pouco abordada. Para investigar a questão, os cientistas revisaram bancos de dados e estudos sobre o assunto. 558 artigos foram encontrados e, destes, 21 foram incluídos no estudo.

Além das melhoras já citadas, o uso do aparelho no auxílio à masturbação ajuda na incontinência urinária, justamente por ajudar no aumento da força muscular do assoalho pélvico.

Liderada pela pesquisadora Alexadra Dubinskaya, a equipe afirma que usar vibrador reduz o tempo que uma mulher leva para alcançar o orgasmo e também possibilita orgasmos múltiplos, reduzindo o estresse e melhorando a saúde sexual, em geral.

Desta forma, a conclusão dos pesquisadores é que médicos devem prescrever o uso do objeto regularmente, e o vibrador deve ser considerado objeto terapêutico, não só sexual.