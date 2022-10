Uso de produtos para alisar o cabelo aumenta o risco de câncer de útero aponta estudo

Os dados da pesquisa incluem 33.497 mulheres americanas entre 35 e 74 anos de idade que foram acompanhadas durante 11 anos

Um estudo do Instituto Nacional de Saúde Americana publicado na semana passada, aponta que as mulheres que fazem procedimentos químicos no cabelo mais de quatro vezes ao ano, como luzes, permanente, alisamentos, tinturas e permanentes apresentam duas vezes mais pré disposição ao câncer de útero.

Os dados da pesquisa incluem 33.497 mulheres americanas entre 35 e 74 anos de idade que foram acompanhadas durante 11 anos. Neste período foram diagnosticados 378 casos de câncer uterino. Para as usuárias frequentes de químicas capilares o risco aumenta para 4,05%, sendo um câncer com ascendência de casos e o mais comum no aparelho reprodutor feminino.

A tricologista Valine Alencar explica que “ O cabelo é o nosso marcador de saúde, se ele não está saudável o corpo também não. O que se aplica no cabelo é absorvido pelo corpo. O couro cabeludo e pele são órgãos altamente permeáveis, tudo o que entra em contato será transportado para a corrente sanguínea”, explica.