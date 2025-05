UPA do Núcleo Bandeirante será adaptada para atendimento a pacientes com transtornos psiquiátricos

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) iniciou neste mês a reforma da Sala Amarela da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante. O objetivo é adaptar o espaço para oferecer atendimento mais adequado a pacientes em situação de vulnerabilidade psíquica, diante do aumento significativo da demanda por cuidados em saúde mental na unidade.

Durante a realização das obras, a UPA funcionará com 10 leitos a menos, o que poderá afetar a admissão de novos pacientes, principalmente os classificados com risco moderado a elevado na triagem.

Atualmente, a unidade mantém uma média de 8.383 atendimentos mensais, abrangendo áreas como clínica médica, pediatria e, com frequência crescente, especialidades como psiquiatria, cardiologia e neurologia.

Recomendações à população

Para reduzir a sobrecarga durante o período da reforma, o IgesDF orienta que pacientes com casos menos graves — classificados como verde ou azul na triagem de risco — busquem atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que são mais indicadas para situações de baixa complexidade.

Em casos urgentes, a orientação é procurar outras unidades de pronto atendimento próximas, como as UPAs de Vicente Pires, Samambaia, Riacho Fundo II ou Recanto das Emas, de acordo com a gravidade do quadro e a localização do paciente.

Com informações do IgesDF