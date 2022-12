UBS 7 de Santa Maria começa a distribuir medicamentos psicotrópicos

Localizada no Residencial Santos Dumont, é a terceira unidade básica de saúde capacitada para oferecer remédios controlados à população

Os medicamentos psicotrópicos começam a ser distribuídos em mais uma unidade básica de saúde (UBS) em Santa Maria. A UBS 7, localizada no Residencial Santos Dumont, começa a dar os remédios para a população nesta segunda-feira (12). É a terceira unidade com o serviço na região administrativa; as outras duas são a UBS 1, na QR 307, e a UBS 2, na EQ 217/218 e 317/318.

A diretora de Atenção Primária da Região de Saúde Sul, Regiane Martins, alega: “estamos abrindo mais um ponto de oferta para conseguir atender a todos que precisam, ampliar o atendimento e desafogar o fluxo de pacientes nas primeiras unidades. Além de que, com mais pontos de distribuição no lado norte da cidade, as pessoas não terão que aguardar em filas e poderão priorizar o que for mais perto de casa”.

A dispensa dos insumos na UBS 7 seguirá os protocolos estabelecidos em legislação. O paciente maior de 18 anos ou o responsável legal por menores de idade deve ir ao ponto de distribuição no horário de funcionamento, das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira, portando receita médica, documento de identificação com foto e cartão do SUS.

“Não é preciso ser morador da região de cobertura, ou seja, qualquer paciente com receita válida e os documentos necessários pode retirar a medicação. É a mesma coisa com a vacinação, em que as pessoas podem se vacinar em qualquer unidade”, explica ela.

Os medicamentos psicotrópicos tratam transtornos psiquiátricos, como ansiedade e depressão. Atualmente, a SES oferece 35 tipos do insumo em 75 UBSs em todo o Distrito Federal. “De 2019 para cá, abrimos mais 60 pontos de dispensação. O nosso trabalho é aumentar a cobertura cada vez mais, para atender a demanda e facilitar o caminho até o tratamento”, aponta a diretora de Assistência Farmacêutica da SES, Waleska Borges.

Atendimento ampliado

Os moradores de Santa Maria estão sendo comunicados da novidade na UBS 7 pelos próprios agentes de saúde, desde o dia 6 deste mês. “A informação está chegando ao paciente nas visitas domiciliares e por aqui, na UBS. Quando alguém vem buscar um outro remédio, conto que agora teremos também os insumos psicotrópicos”, comenta a farmacêutica Ana Elisa Jaculi, lotada na UBS 7.

Para o aposentado Euzebio Nascimento, 52 anos, a abertura do serviço será muito positiva para os cidadãos. Ele não faz uso dos insumos, mas conhece pessoas que serão beneficiadas com a localização da unidade. “Se o assunto é saúde, a gente sabe que quanto mais atendimento, melhor. Então, as coisas só tendem a melhorar”, diz.

Com informações da Agência Brasília