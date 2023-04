Tratamentos avançados sinalizam perspectivas positivas no combate à doença

Consumo de industrializados, bebidas alcoólicas, obesidade, tabagismo e não praticar exercícios físicos são fatores de risco para o câncer

Consumo excessivo de industrializados, bebidas alcoólicas, obesidade, tabagismo e não praticar exercícios físicos são fatores de risco para o desenvolvimento de câncer. Como forma de conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde, o dia 8 de abril, Dia Mundial de Combate ao Câncer, traz um olhar cuidadoso para o tema.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), são esperados 704 mil novos diagnósticos de cânceres a cada ano do triênio de 2023 a 2025 – uma soma que resultará em mais de 2 milhões de novos casos da doença ao longo desses 36 meses. Só no Distrito Federal, o INCA prevê mais de 7.300 mil novos casos da doença em 2023. O mais recente estudo do INCA levou em conta mais de 21 tipos de cânceres, considerando, pela primeira vez, também os tumores de pâncreas e fígado.

Entre os mais comuns no Brasil, o câncer de pele do tipo não melanoma fica na liderança. No topo do ranking de incidência país aparecem ainda os tumores de mama, próstata, pulmão e intestino, estes dois últimos com fatores de risco altamente evitáveis, ligados a hábitos de vida pouco saudáveis.

Apesar do cenário exigir atenção da população e dos órgãos de saúde, é preciso reforçar que o acompanhamento médico periódico e realização de exames de rotina para detecção precoce do câncer, aliados às novas frentes avançadas de tratamento da doença, são a chave para que os índices de incidência não levem também ao aumento das taxas de letalidade.

Avanços no tratamento

De acordo com o oncologista e diretor médico da Oncoclínicas Brasília, João Nunes, o tratamento de diferentes tipos de tumores com a chegada de drogas inovadoras e condutas direcionadas para as especificidades de cada caso, não só têm mostrado melhora nas chances de sobrevivência, mas também impactado de forma positiva os pacientes em todas as etapas da jornada de cuidado. “A ciência tem evoluído a passos largos, sinalizando um presente e futuro com boas perspectivas. Uma dessas novidades é a concretização de um antigo sonho científico: recrutar o nosso sistema imunológico para ajudar no combate a vários tipos de tumores. Com o uso de medicações que tornam o tumor visível ao sistema imunológico – através da imunoterapia – têm sido cada vez mais comum respostas excepcionais no tratamento de tumores que num passado muito recente traziam um desafio enorme ao paciente e equipe médica, pelas poucas perspectivas de tratamento”, afirma.

Ainda de acordo com o oncologista, os anticorpos monoclonais, já consolidados por anos de uso na onco-hematologia, ganha agora um segundo momento de desenvolvimento. “Com o advento das drogas tóxicas ao tumor combinadas aos anticorpos, que reconhecem a célula tumoral, ligam-se a receptores de membrana da célula tumoral, são internalizados pela célula tumoral e liberam a droga fatal para o tumor dentro da célula tumoral. Já em utilização em alguns tipos de câncer de mama, essa estratégia começa a ser estudada em outros cenários tumorais” ressalta.

Outro avanço no tratamento oncológico é sobre a terapia com células CAR-T, que consiste em um medicamento preparado com as células de defesa (linfócitos T) extraídas do paciente e modificadas em laboratório para que, ao serem devolvidas para o paciente, possam combater o câncer. Utilizado em alguns tumores hematológicos, o ataque é contínuo e específico e, na maioria das vezes, basta uma única dose para o controle e cura da doença.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro grande avanço que se enxerga num horizonte próximo é a associação de moléculas ativas a traçadores radiológicos, utilizados em medicina nuclear, com o uso de várias substâncias que serão utilizadas tanto para a detecção e classificação mais precisa de tumores, como o uso mais efetivo da medicina nuclear para o tratamento de vários tumores, que estão em desenvolvimento mundo afora.

Análise genômica é palavra de ordem

O avanço dos estudos envolvendo o genoma humano, código genético presente nas células e de forma única em cada indivíduo, fez com que nos últimos anos a análise dos genes se tornasse parte indispensável das áreas da medicina. Dentro delas, a oncologia vem se beneficiando tanto na precisão diagnóstica, quanto na eficácia do tratamento – ambas proporcionadas por essas avaliações.

O diretor médico da Oncoclínicas Brasília explica que a busca do tratamento personalizado, com medicamentos escolhidos de forma muito singular para cada tipo de tumor, passa pela análise, muitas vezes, do perfil molecular do tumor. “O mergulho profundo dentro do arranjo gênico dos tumores, através do sequenciamento do DNA e de outras moléculas presentes nos tumores, têm permitido escolhas de medicamentos mais eficientes e menos tóxicos, permitindo uma individualização muita robusta de cada tratamento, minimizando custos e melhorando performance através da denominada oncologia de precisão. Com alta sensibilidade, esses exames podem ser utilizados em tumores de mama, endométrio, próstata, rim, tumores do sistema gastro-intestinal entre outros”, ressalta João Nunes.

O oncologista destaca ainda que outra fronteira em foco, com alta probabilidade de sucesso, éa patologia digital, por unir inteligência artificial, big data e conhecimento médico altamente especializado para gerar análises ainda mais precisas para um diagnóstico assertivo. “A transformação digital e implementação de ferramentas de inteligência computacional vêm se mostrando altamente efetivas na redução do tempo de detecção de casos e indicação de melhores linhas de cuidado a serem adotadas para cada paciente”, finaliza o médico da Oncoclínicas Brasília.