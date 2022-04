SP tem menor média móvel de mortes por Covid desde janeiro

Nos primeiros meses de 2022, por causa da elevada transmissibilidade da variante ômicron, o Brasil viu as taxas de contaminação explodir e as mortes aumentarem consideravelmente

O estado de São Paulo registrou nesta quarta-feira (6) média móvel de 42 mortes de Covid por dia. É a menor média desde 15 de janeiro deste ano.

Nos primeiros meses de 2022, por causa da elevada transmissibilidade da variante ômicron, o Brasil viu as taxas de contaminação explodir e as mortes aumentarem consideravelmente. No estado de São Paulo, por exemplo, em 9 de fevereiro, a média de mortes chegou a 288 por dia.

A média de mortes em São Paulo, porém, desde então, começou a cair quase continuamente, até atingir o valor desta quarta, que está longe, contudo, dos menores números de óbitos registrados em razão da Covid. Em dezembro do ano passado, o estado chegou a ter menos de 20 mortes por dia.

Nesta quarta, Jean Gorinchteyn, secretário de Saúde do estado, afirmou que, além da queda de mortes e casos, há estabilidade em internações. “Os altos índices de vacinação pavimentaram um caminho seguro do enfrentamento da pandemia em SP”, afirmou.

Segundo a secretaria de Saúde, a última semana epidemiológica trouxe uma redução, em relação à semana anterior, de 17% em óbitos e de 16% em casos.

Neste momento, há 1.672 pessoas internadas em São Paulo, das quais 561 estão em UTIs (unidades de terapia intensiva).