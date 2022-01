Resultado positivo de Covid em teste de farmácia explode na 1ª semana do ano

O levantamento mais recente, divulgado nesta quarta (12), mostra que na semana entre 3 e 9 de janeiro, os testes positivos já superam todo o mês de dezembro

Joana Cunha

São Paulo, SP

Uma em cada três pessoas que entram nas farmácias a procura de teste de Covid saem com resultado positivo, segundo Sergio Mena Barreto, presidente da Abrafarma (associação das grandes redes de drogarias), que vem monitorando o atendimento desde que o serviço começou a ser oferecido no varejo farmacêutico no início da pandemia.

O levantamento mais recente, divulgado nesta quarta (12), mostra que na semana entre 3 e 9 de janeiro, os testes positivos já superam todo o mês de dezembro.

Foram quase 146 mil infectados na primeira semana do ano. Em todo o mês de dezembro foram menos de 145 mil. Em novembro, o número de positivos ficou em cerca de 50 mil.

O levantamento abrange 4.613 farmácias, que juntas fizeram cerca de 480 mil atendimentos. A procura também foi 70% maior do que na semana anterior.

“É um dado alarmante”, afirma Barreto.

O número de resultados positivos estava em queda desde julho de 2021, quando registrou quase 181 mil diagnósticos, e voltou a subir no mês passado.

A variante ômicron já corresponde a quase todos os testes positivos para detecção da Covid no Brasil, segundo levantamento feito por laboratórios do país. O estudo foi coordenado pelo ITpS (Instituto Todos pela Saúde) em parceria com os laboratórios CDL, Dasa e DB Molecular.