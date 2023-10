Raia10: Escola de natação alerta para a importância da segurança aquática

Com sede em Brasília, academia é reconhecida nacionalmente no mês da conscientização da causa

À medida que o mês da conscientização da segurança aquática ganha destaque em todo o país, a academia de natação Raia10, sediada na Asa Sul da capital federal, traz à tona o alerta sobre a relevância do tema.



Reconhecida por promover iniciativas que garantam a segurança durante as atividades aquáticas, a Raia10 vem demonstrando sua dedicação em educar a comunidade sobre a importância de prevenir afogamentos, bem como quaisquer outros acidentes nesse sentido.



“O afogamento é a segunda causa de morte acidental de crianças com idade entre 1 e 14 anos, e ele pode e deve ser evitado. Para isso, aprender a nadar é uma habilidade vital para prevenir o afogamento junto com outras medidas de segurança que todos podem aplicar dentro e no entorno da água”, explica Renato Dourado, fundador da escola.



Além disso, cabe pontuar que, em meio à conscientização sobre a segurança aquática, o grande diferencial da escola é que seu compromisso vai muito além das aulas de natação. Prova disso é o reconhecimento através do prêmio Top of Mind e da certificação ESG.



Foto: Renato Dourado, CEO da Raia10 (Divulgação)



Natação infantil e a segurança aquática

Pelas estatísticas apontadas anteriormente, a Raia10 demonstra uma preocupação especial com o público infantil e esclarece que a natação para essa parcela da população desempenha um papel fundamental na promoção da segurança aquática.



“Ensinar crianças a nadar desde pequenas não só as introduz a uma habilidade valiosa, mas também ensina a ter um profundo respeito pela água e um entendimento dos perigos potenciais que ela apresenta”, destaca o empresário.



Por isso, cabe ressaltar que a natação infantil não é apenas sobre o desenvolvimento de habilidades físicas, mas também sobre a construção de uma base sólida de conhecimento sobre a água e a importância de respeitar os limites de segurança. Assim, Renato finaliza:



“Aprender a nadar é um dos grandes prazeres da vida. Além de oferecer muita saúde, esse hábito pode ser um grande aliado diante de diversas circunstâncias, inclusive nos momentos críticos”.



