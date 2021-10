Profissionais reforçam a importância da atividade física nas escolas

Fundamental para o desenvolvimento da criança até a fase adulta, é importante trazer ainda a questão da essencialidade do setor

A atividade física traz inúmeros benefícios, aumenta a imunidade, melhora o condicionamento físico, previne e trata doenças, e ainda, auxilia na perda de peso, melhorando a autoestima, entre outros pontos. Fabio Lambertucci, coordenador de educação física do Colégio Objetivo DF, comenta que muito além dos benefícios físicos, a atividade auxilia no desenvolvimento da criança e do adolescente até a sua fase adulta.

De acordo com o profissional ela é crucial, pois favorece o desenvolvimento motor, ajuda a criança a ter integração social e autoconfiança. “Percebo em muitos alunos tímidos, por exemplo, que se identificam com alguma modalidade e começam a se soltar, se expressar melhor. Isso o fortalece e o ajuda na fase adulta, com mais consciência da importância da atividade física e a ser mais participativo”, destaca.

Para Lambertucci, a atividade física na escola vai muito além dos exercícios coletivos “mais famosos”. “Trabalhamos com futebol, handebol, basquete e vôlei, mas a gente também consegue trazer brincadeiras de rua, resgatar brincadeiras antigas, mostrar alguns estilos de lutas e muito mais”, ressalta. “Somos fundamentais também para que essa criança cresça com a consciência da importância da prática regular da atividade física, se exercite e seja um adulto saudável”, complementa.

Luta pela essencialidade

Assim como a disseminação da atividade física nas escolas e reforço da importância de se manter ativo na infância, adolescência e fase adulta, a presidente do Sindicato das Academias do Distrito Federal, Thais Yeleni, luta pela essencialidade do setor. “Praticar atividade física vai muito além de um corpo perfeito e sarado e nós lutamos para mostrar isso para a população. Somos parte da solução contra o sedentarismo, doenças evitáveis, como a obesidade e o diabetes e, principalmente hoje, o novo Coronavírus”, pontua.

Atualmente existem dois Projetos de Lei em tramitação para a essencialidade da atividade para população no Distrito Federal. “É muito importante que as pessoas entendam os ganhos da atividade, na infância e adolescência, por exemplo, não só cultive a importância de ser ativo, mas criamos adultos mais saudáveis, com melhor condicionamento físico, menos doenças, internações e até mortes”, afirma a presidente do Sindac.