Profissionais da Saúde participam de ação educativa visando à paz no trânsito

Servidores da Secretaria de Saúde (SES-DF) participaram, na terça-feira (21), de atividades do Movimento Maio Amarelo, que procura chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. Os acidentes caracterizam um grave problema de saúde pública, causando impacto na morbidade e na mortalidade da população, bem como aumento da demanda por serviços de saúde.

Realizado na sede da Subsecretaria de Vigilância à Saúde (SVS) da SES-DF [https://www.saude.df.gov.br/svs], o evento contou com parceria do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) [https://www.detran.df.gov.br/] e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) [https://www.gov.br/prf/pt-br] e ofereceu práticas instrutivas, apresentação teatral e entrega de materiais educativos.

Segundo o gerente de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde (GVDANTPS) [https://www.saude.df.gov.br/gedant], Adriano de Oliveira, a conscientização é a medida mais efetiva para o favorecimento de uma cultura de paz no trânsito. “Só é possível propagar uma ideia quando você realmente acredita nela. Então, trabalhamos intensamente com a conscientização junto aos nossos profissionais, para que estejam aptos a difundir isso por todos os nossos serviços da rede de atenção à saúde do DF”, explica o gestor.

Os dados mais recentes [https://www.saude.df.gov.br/documents/37101/0/Boletim_Acidentes_de_transito_2012_2021_30012024_atualizado.pdf/dfab4892-e147-b484-583f-15190532afd2?t=1706783626423] da SES-DF apontam que no Distrito Federal, entre 2012 e 2021, houve 5.960 óbitos em decorrência de acidentes de transporte terrestre. A vigilância dos acidentes e a prevenção dos seus fatores de risco é uma das atribuições da GVDANTPS. [https://www.saude.df.gov.br/vigil%C3%82ncia-em-acidentes]

Com o objetivo de reduzir lesões e mortes no trânsito, a unidade da SES-DF coordena o Programa Vida no Trânsito no Distrito Federal (PVT). O programa é uma iniciativa intersetorial, abrangendo áreas como segurança pública, saúde, educação, transporte e mobilidade, obras e infraestrutura, além de organizações não governamentais.

