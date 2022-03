Planos de saúde são obrigados a oferecer sites para clientes

A Agência Nacional de Saúde Suplementar, publicou resolução que torna obrigatória a manutenção de portais pelas operadoras de plano de saúde

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), publicou nessa quinta-feira, 31, uma resolução que torna obrigatória a manutenção de portais pelas operadoras de plano de saúde privados. Os sites deverão funcionar 24 horas durante os 7 dias da semana para atender os beneficiários e prestadores de serviço.

Os portais deverão ter uma área voltada aos clientes e outra para a rede credenciada de unidades e profissionais de saúde.

A área dos clientes deverá trazer a relação de produtos comercializados pela operadora e a relação da rede credenciada pelo plano de saúde.

Publicada no Diário Oficial da União a resolução também prevê prazos para as empresas começarem a oferecer seus portais. Planos médicos, com ou sem odontologia, terão os seguintes prazos: acima de 100 mil beneficiários, três meses, entre 10 mil e 99.999 clientes, seis meses, e abaixo de 10 mil, 12 meses.

Para os planos exclusivamente odontológicos valem os seguintes prazos: acima de 20 mil beneficiários, três meses, entre 5 mil e 19.999, seis meses, e abaixo de 5 mil, 12 meses.

Com informações da Agência Brasil