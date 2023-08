Philips apresenta os avanços em Cardiologia no 12º Congresso do Departamento de Imagem Cardiovascular

Com foco em oferecer cuidados cardíacos clinicamente inteligentes, conectados e centrados no

paciente, companhia investe em tecnologia, serviços e plataformas que fornecem dados de alta

fidelidade para suporte à decisão clínica e melhores resultados em toda a jornada de cuidado

Contar com a tecnologia como aliada para potencializar e facilitar o dia a dia dos profissionais de saúde como um todo e em áreas de cuidado específicas, como a Cardiologia,

tem se tornado fundamental. Diante de um cenário crescente de falta de mão-de-obra qualificada

que impacta o setor, é cada vez mais urgente e latente investir em soluções, serviços e plataformas

inteligentes, com o objetivo de minimizar alguns dos desafios atuais e simplificar fluxos de trabalho,

libertando os profissionais da tensão de tarefas tediosas e repetitivas, para que eles possam se

concentrar no que os atraiu à medicina antes de tudo: cuidar dos pacientes.

Pensando nisso, a Philips, empresa líder em tecnologia de saúde, apresentará durante o 12º Congresso do Departamento de Imagem Cardiovascular (DIC) o seu portfólio robusto de soluções que amplificam a

expertise em toda a sequência cardíaca e auxiliam os profissionais de saúde e equipes a solucionarem essas lacunas

Com soluções práticas projetadas para apoiar a experiência de médicos e enfermeiros no contexto de

configurações clínicas específicas, o objetivo é permitir que as equipes desempenhem os seus

trabalhos nos mais altos níveis, de forma interoperável. Tudo isso se reflete em produtividade,

experiências mais rápidas e precisas, facilidade no fluxo de trabalho e atendimentos cada vez mais

qualificados, com respostas e acessos assertivos aos resultados para os pacientes.

“Seja por meio de soluções de pós-processamento para gerar laudos mais rápidos, ou ainda, com

aparelhos de monitoramento para diagnósticos mais assertivos, queremos apoiar o usuário clínico a

ser mais efetivo na atenção ao paciente e mais produtivo, considerando também o desafio da cadeia

com relação à formação de mão de obra especializada. Entendemos que a partir da combinação do

uso da tecnologia com sistemas inteligentes e intuitivos, é possível agilizar processos burocráticos e

conceder mais tempo para as equipes. Além disso, essa integração oferece insights clinicamente mais

valiosos, apoiando as tomadas de decisões compartilhadas e fortalecendo a confiança clínica”,

afirma Felipe Basso, diretor geral de Health Systems na Philips Brasil. “Estamos empenhados em

desenvolver soluções que apoiam os profissionais de saúde, em um momento em que eles estão mais

pressionados do que nunca”, completa. Para o executivo, a prioridade está no equilíbrio entre a

prestação de cuidados de alta qualidade versus o volume crescente de pacientes, as complexidades e

as pressões para melhoria da eficiência.

Avanços em Ultrassom

Líder no segmento de Cardiologia, a Philips trabalha continuamente para oferecer um cuidado

cardíaco personalizado, eficiente e clinicamente inteligente, conectando o ciclo de cuidado do

paciente a partir de um ecossistema que integra de forma exclusiva, imagens, dispositivos e

softwares, passando pelas mais diversas áreas de atuação: atendimento de emergência, diagnóstico,

tratamento e atendimento pós-agudo.

Durante o evento, a Philips apresentará em primeira mão o novo Ultrassom Compacto 5000,

equipamento que oferece excelente qualidade de imagem, flexibilidade e fluxo de trabalho

padronizado, com um alto nível de robustez e reprodutibilidade para avaliação da função cardíaca.

“Com o lançamento do ano em ultrassom, médicos e suas equipes terão uma visão detalhada do

coração, em qualquer lugar e independentemente do paciente, isto é, desde pacientes pediátricos

até adultos com perfis mais complexos”, explica Sandra Fischer, gerente de desenvolvimento de

negócio e marketing para Ultrassom e Monitoramento na Philips Brasil.

Ecossistema de soluções

Individualmente, as soluções da Philips ajudam a resolver alguns dos desafios diários mais

significativos da Cardiologia por meio de diagnósticos definitivos, procedimentos inovadores e

monitoramento personalizado do paciente. Quando conectados, eles criam um ecossistema

poderoso que oferece os melhores cuidados cardíacos com maior eficiência e resolutividade.

Entre os destaques, está o Echonavigator, solução baseada na fusão inteligente de imagens da

hemodinâmica Azurion 7 e do ultrassom EPIQ CVxi, que permite intervir em doenças cardíacas

estruturais de maneira mais ágil e precisa. “Procedimentos cardíacos estruturais complexos exigem

cada vez mais abordagens minimamente invasivas, que podem ajudar a reduzir a frequência e a

gravidade das complicações, além de tornar as intervenções mais previsíveis e eficientes. Isso pode

ser obtido com imagens nítidas e de alta qualidade que permitem navegação e implantação de

dispositivos de modo confiável por meio do nosso produto”, reforça Sandra.

Outro destaque é o Ultrasound Workspace, sistema de visualização, análise e emissão de relatórios

cardiovasculares, construído com base no legado da plataforma TOMTEC-ARENA. Voltada para

garantir mais inovação no fluxo de trabalho da ecocardiografia, a solução permite maior eficiência,

proporcionando às equipes de saúde flexibilidade para adotar diferentes fluxos de trabalho, de

acordo com as necessidades do momento. Os protocolos estabelecidos na ferramenta, otimizam a

rotina dos profissionais de saúde para que não percam tempo no dia a dia, com a produção de

relatórios, por exemplo.

Confira a seguir as soluções da Philips que amplificam a expertise em toda a sequência de cuidados

de Cardiologia:

Lançamento – Ultrassom Compacto 5000

O equipamento oferece excelente qualidade de imagem, flexibilidade e fluxo de trabalho padronizado que foram feitos para os crescentes desafios de cuidados cardíacos. Desenvolvido com o que há de mais inovador em tecnologia, a ferramenta oferece desempenho e portabilidade com alta qualidade. O

Ultrassom Compacto 5000 compartilha arquitetura de imagem e transdutores entre plataformas premium, o que significa um desempenho que permite a visualização de estruturas

importantes com nitidez, desde pacientes pediátricos até adultos com perfis complexos. Além disso, oferece design compacto premiado para fácil mobilidade que se adapta a ambientes com espaço reduzido com facilidade para exames à beira do leito.

Echonavigator

Solução baseada na fusão inteligente de imagens de raios X e ecocardiografia 3D, que permite intervir em doenças cardíacas estruturais de maneira mais ágil e precisa. Enquanto a imagem 3D

transesofágica em tempo real fornece informações críticas sobre a anatomia dos tecidos moles, bem como informações de fluxo, a fluoroscopia auxilia no posicionamento dos dispositivos durante procedimentos intervencionistas.

Combinando essas duas modalidades em uma única visualização simultânea e em tempo real, o

Echonavigator permite o trabalho de forma intuitiva e rápida para guiar o dispositivo no espaço 3D,

graças à tecnologia “SmartFusion”. O produto oferece mais controle ao usuário por meio da tela

sensível ao toque do sistema EPIQ CVxi, facilitando o fluxo de trabalho da equipe de Cardiologia. O

Echonavigator inclui modelos de inteligência anatômica aprimoradas que permitem manipular ou

movimentar automaticamente os planos NPR com base nos modelos de coração 3D.

Ultrasound Workspace

Otimize o fluxo de trabalho da ecocardiografia com o Philips Ultrasound Workspace, sistema de visualização, análise e emissão de relatórios cardiovasculares, construído com base no legado da

plataforma TOMTEC-ARENA. A solução garante uma maior eficiência, dando às equipes de saúde, a flexibilidade para adotar diferentes fluxos de trabalho, de acordo com as necessidades do

momento. Facilita a padronização por meio de análises independentes de fornecedor, oferece altos níveis de automação alimentada por IA para ampliar a reprodutibilidade e a confiança no diagnóstico, além de permitir às equipes de saúde acessar dados e ferramentas centralizados, em qualquer lugar e a qualquer momento. O Ultrasound Workspace fornece mecanismos seguros e centralizados para a gestão da identificação, autenticação e autorização dos usuários, nos níveis do servidor e de aplicação.