Pele saudável: saiba qual oleaginosa é benéfica para a diminuição de rugas

Estudo revela que comer amêndoas diariamente diminui a gravidade das rugas e melhora a pigmentação da pele em mulheres na pós-menopausa

Um estudo feito por pesquisadores da Califórnia revelou que comer amêndoas diariamente diminui a gravidade das rugas e melhora a pigmentação da pele em mulheres na pós-menopausa.

O Ensaio Prospectivo Randomizado Controlado sobre os Efeitos das Amêndoas nas Rugas Faciais e na Pigmentação foi aprovado pelo Conselho de Revisão Institucional da Universidade da Califórnia e registrado no site ClinicalTrials.gov.

No ensaio clínico com uma duração de 6 meses, 49 mulheres saudáveis, na pós-menopausa e com fototipos de pele nível 1 e 2, que têm maior tendência a queimar com a exposição ao sol, foram divididas aleatoriamente em dois grupos.

No grupo de intervenção, as mulheres ingeriram em média 340 calorias em amêndoas por dia, o que representa 20% de sua ingestão calórica diária. Além das amêndoas, as participantes fizeram as suas dietas regulares e não puderam comer nozes.

No segundo grupo, chamado controle, as mulheres comeram as mesmas quantidades de calorias que o primeiro grupo, porém distribuídas em lanches variados, que não continham amêndoas. Além disso, as participantes realizavam dietas regulares sem adição de sementes.

Avaliações de pele foram realizadas no início do estudo e novamente nas semanas 8, 16 e 24. Em cada uma dessas visitas, as rugas faciais e a intensidade do pigmento facial foram avaliados por meio de imagens faciais de alta resolução e modelagem facial em 3D. Hidratação da pele, perda de água transepidérmica e excreção de sebo também foram avaliadas.

Os investigadores descobriram uma significativa redução na gravidade das rugas no grupo que consumiu as oleaginosas: em 16 semanas, houve uma diminuição de 15% e em 24 semanas, uma redução de 16%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A dermatologista Clarissa Borges, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e sócia da clínica Harmonie, explica que a oleaginosa possui benefícios para todas as idades. “As amêndoas são ricas em vitamina E, por isso possuem funções antioxidantes e são aliadas não só para mulheres na pós menopausa, mas para todos aqueles que desejarem amenizar os efeitos das rugas de maneira natural, como forma de prevenção”, avalia a médica.