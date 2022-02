OMS diz que número de mortos por ômicron é ‘mais do que trágico’

Foram registrados 130 milhões de casos e 500 mil mortes no mundo desde que a Ômicron foi considerada preocupante pela OMS, no fim de novembro

Após o surgimento da variante ômicron, meio milhão de mortes por Covid-19 foram registradas no mundo apesar da vacinação, um balanço “mais do que trágico”, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde).

“Enquanto todos diziam que a ômicron era mais leve, não percebiam que meio milhão de pessoas morriam desde que a variante foi detectada”, observou o gerente de incidentes da OMS, Abdi Mahamud. “Na era das vacinas eficazes, meio milhão de pessoas morrem, isso é realmente algo mais do que trágico”, acrescentou, durante um encontro, nesta terça-feira (8), promovido pela organização via redes sociais.

Segundo Mahamud, foram registrados 130 milhões de casos e 500 mil mortes no mundo desde que a Ômicron foi considerada preocupante pela OMS, no fim de novembro. A Covid-19 já matou 5,75 milhões de pessoas desde dezembro de 2019, de acordo com um balanço da AFP com base em fontes oficiais.

A ômicron foi descoberta no fim de novembro de 2021, na África do Sul, por uma equipe de pesquisadores liderado pelo brasileiro Túlio de Oliveira, do Krisp (KwaZulu-Natal Research and Innovation Sequencing Platform), na Universidade de KwaZulu-Natal, na África do Sul. A equipe de Oliveira também foi responsável pela identificação e aviso em relação a outra variante de preocupação: a beta.

Desde a sua descoberta, a ômicron foi tida como extremamente transmissível e começou a se documentar possibilidade de reinfecção e algum grau de escape vacinal. Ao mesmo tempo, a variante acabou tida como menos agressiva do que a delta, que causou estragos mundo afora. Apesar disso, já havia o alerta de que a enorme capacidade de transmissão poderia levar a grandes números de mortos.

Nos EUA, as mortes derivadas da ômicron são tão abundantes quanto as causadas pela variante delta, com médias de mais de 2.000 mortes por dia. ​

No Brasil, a chegada da ômicron também levou a uma explosão de casos, sobrecarga a sistemas de saúde, e a dias com mais de mil mortes, com média móvel de óbitos ainda subindo.

AFP