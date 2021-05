O que é a neuróbica e como ela pode te ajudar

Muito se falou e escreveu sobre a importância da saúde mental, especialmente com o cenário de 2020 e 2021. Com milhões de pessoas em home office, insegurança econômica e ainda o contexto sanitário, é importante cuidar das emoções, saber como se distrair, manter-se são e se divertir na medida do possível. A neuróbica pode ajudar em tudo isso.

O termo junta neurônio e aeróbica e isso já entrega que estamos falando de exercícios mentais. O inventor da expressão foi o neurocientista americano Larry Katz e a ideia é testar o seu cérebro e sair de zonas de conforto usando seus cinco sentidos para melhorar sua capacidade de pensamento e até habilidades motoras.

Estímulos por toda a parte

Com todas as telas que usamos na nossa vida – celular, computador, tablet, televisão – não faltam estímulos a nossos sentidos, sendo até uma carga excessiva que é bom controlar, especialmente antes de ir dormir.

Ao mesmo tempo também é possível aproveitar isso para o melhor. Estamos na era da informação e a possibilidade de aprendizado de algo novo está a um site de distância ou um app diferente.

Por exemplo, o Duolingo permite aprender uma língua de forma fácil e lúdica. Esquece aquelas apostilas enormes ou aulas longas. É possível avançar em dezenas de idiomas, se não a ponto de ser fluente, mas ter um vocabulário diverso e uma boa base para uma futura especialização. E isso de graça, precisando apenas fazer o download em seu celular.

Aprender um idioma não é exatamente neuróbica no sentido que não é um exercício colocado em sua rotina, mas ao aprender francês, por exemplo, uma pessoa pode exercitar o que aprendeu traduzindo palavras em sua ida ao trabalho – metrô/ônibus, rua, pessoas, comida, que mês estamos.

Os jogos online também são um grande estímulo para todos os sentidos e podem ser um exercício excelente de memória, lógica e habilidade motora. Pegando jogos de cartas, por exemplo, é possível, como no poker, criar uma infinidade de estratégias usando apenas a lógica, as probabilidades (qual carta deve cair aqui?) e ainda a habilidade de fazer um blefe ou não. Há uma grande variedade de mesas de poker nos melhores cassinos online, inclusive podendo jogar sem envolver o aspecto financeiro.

Outros jogos como roleta e blackjack também são excelentes para desenvolver as habilidades citadas.

Os games em geral passaram por um processo de “reconstrução de imagem”. Antes restritos a crianças e adolescentes, eles passaram a ser respeitados pelo que são: grandes fontes de conhecimento, diversão e entretenimento. O conceito de gamificação foi até levado para o mundo corporativo, ajudando profissionais em treinamentos e outros contextos.

Jogar alguns games que testem sua memória, incentivem sua capacitação cognitiva e sua lógica pode ser um exercício aplicado de neuróbica. Assim como tentar jogar com sua mão esquerda em vez da direita (no caso de um celular). Não faltam exemplos que podem ser usados e você pode conferir mais de 20 exercícios de neuróbica que são aplicáveis ao dia a dia no link.

O importante é não ficar parado

A rotina do dia a dia é pesada para todos. Se antes existia uma diferença física entre trabalho e casa, com o home office até essa barreira foi levantada. Sem tomar cuidado, é possível que as jornadas se estendam por mais tempo, gerando cansaço e ansiedade.

Por isso na medida do possível é necessário criar escapes. Levantar de tempos em tempos da cadeira do trabalho. Separar uma hora por dia para fazer exercícios ou andar perto de casa. Ter uma hora clara para finalizar o trabalho e ter um tempo próprio.

A ideia da neuróbica é positiva porque ela se integra ao dia a dia, trazendo uma distração para momentos que podem ser entediantes – a ida ao trabalho, por exemplo – e exercita a sua mente, um ativo que nunca pode ser deixado de lado. Como diz o velho ditado, mente sã, corpo são.