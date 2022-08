Musicoterapia melhora bem-estar dos pets, afirmam veterinárias

Especialistas criaram playlist com diversas músicas para usar em momentos variados com os pets

A musicoterapia é a utilização da música com o objetivo de promover a comunicação e alcançar necessidades físicas, mentais, emocionais e cognitivas. Para os animais, funciona como um fator anti-estresse e é também uma forma de oferecer enriquecimento auditivo.

Para cada sistema de comunicação há estilos musicais semelhantes que acalmam o pet. Um exemplo é a música clássica, que pode ser utilizada com cães e gatos para melhorar a qualidade de vida, prevenir doenças e auxiliar em reabilitações e tratamentos.

A médica veterinária da Gaia Medicina Veterinária Integrativa, Juliana Mendes, conta que, para os cachorros, por exemplo, as melodias podem ser incluídas em passeios, momentos em casa para descanso, brincadeiras com o tutor e até em consultas de rotina dos animais. “Existem também aqueles mais bravos que não gostam muito da hora do banho. Nesse caso é possível colocar uma música mais tranquila para acalmar o pet e dessa forma proporcionar um melhor momento para ele”, ressalta.

Joana Barros, também médica veterinária da Clínica Gaia, explica que os diferentes estilos musicais podem provocar reações distintas nos pets. É preciso, portanto, perceber qual o estilo preferido de cada bichinho para proporcionar conforto a eles. “Eles sentem a música. Músicas agitadas, com mais energia, tendem a deixá-los mais agitados ou estressados; melodias calmas, tendo como base um piano, por exemplo, podem ser usadas como canções de ninar”, explica Joana.

Playlist

A Gaia Medicina Veterinária Integrativa criou uma playlist com diversas músicas para que os animais de estimação possam aproveitar os momentos. Ouça: