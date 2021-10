Moderna aponta boa resposta de sua vacina contra covid em crianças de 6 a 11 anos

Os testes envolveram 4.753 participantes e indicaram “forte resposta imune” para a faixa etária um mês após a segunda dose

A vacina contra a covid-19 produzida pela Moderna foi “bem tolerada” e apresentou uma “resposta imunológica robusta” em crianças de seis a 11 anos após a administração de duas doses, segundo informou a farmacêutica americana nesta segunda-feira, 25, após realizar testes de fases dois e três com o imunizante.

Os testes envolveram 4.753 participantes e indicaram “forte resposta imune” para a faixa etária um mês após a segunda dose, mesmo se comparada com os testes feitos em adultos, informou a Moderna. As duas doses foram aplicadas com um intervalo de 28 dias entre elas.

Os efeitos colaterais da vacinação nas crianças de seis a onze anos foram, na maior parte, de modestos a moderados, sendo fadiga, dores de cabeça, febre e dores no local da inoculação os mais comuns, segundo a farmacêutica.

A Moderna vai agora emitir seus dados à avaliação de agências reguladoras, como o Food and Drug Administration (FDA, a Anvisa dos EUA), e continuar seus testes para incluir crianças menores de seis anos.

Estadão Conteúdo