Mitos e verdades sobre aparelhos auditivos

Especialista ressalta a importância de usá-los corretamente

A audição é um dos fatores primordiais para a comunicação. Em alguns casos, é necessário a ajuda da tecnologia, que pode ser uma grande aliada para melhorar a qualidade de vida. Sendo assim, os aparelhos auditivos são fundamentais para pessoas com qualquer grau de perda auditiva.

A fonoaudióloga e especialista em audição Ariane Gonçalves, da clínica AudioFisa, ressalta a importância de usar os dispositivos. “A tecnologia se aprimora a cada dia. Hoje nós contamos com algo que permite as pessoas escutarem com qualidade. Então, um aparelho auditivo não é questão de luxo, trata-se de uma oportunidade para que os deficientes auditivos se comuniquem melhor e consigam manter suas interações sociais”, comenta.

A especialista ainda ressalta que todos os pacientes que possuem algum grau de perda auditiva e que não podem ser tratados com medicação ou cirurgia devem usar o dispositivo. “O indicado é nunca esperar! Mesmo com o avanço da idade, quando houver qualquer sinal de perda auditiva, é muito importante buscar ajuda médica”, frisa a autora do livro “Descomplicando a Perda Auditiva”.

Outro mito que envolve os aparelhos, são relacionados ao tamanho. Segundo a fonoaudióloga, as pessoas têm receio de usar por acharem que são grandes e desconfortáveis, mas não é bem assim. A tecnologia avançou e há modelos bem discretos e não incomodam.

Entre os tipos de dispositivos, estão o Receptor no canal (RIC), atende é uma opção para todas as perdas auditivas. Há também o Retroauricular (BTE), um modelo indicado para pacientes com perda auditiva moderada ou severa. Outra opção, de acordo com Ariane, são os customizados, personalizado para cada deficiência auditiva.

Ariane explica que o funcionamento dos aparelhos auditivos, e lembra que a pessoa não deve apenas comprar o aparelho, mas deve seguir com acompanhamento médico. “O aparelho auditivo possui um ou mais microfones que captam os sons do ambiente. O ajuste é fundamental para que tudo funcione perfeitamente”, afirma a fonoaudióloga.

A especialista da clínica AudioFisa ainda conta que muitas pessoas têm preconceito em usar o aparelho, e alerta que a falta do aparelho pode causar outros danos à saúde. “Uma boa parte das pessoas tem a prescrição para utilizar o aparelho auditivo, mas tem vergonha, o que pode prejudicar ainda mais a saúde e os relacionamentos interpessoais do paciente. E ao passar dos anos a falta de estímulo do cérebro pode ocasionar outras doenças, como a demência”, afirma Ariane.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ariane também ressalta que os aparelhos auditivos mais modernos possuem várias funções, como

sensor de movimento; transmissão da TV; transmissão de música; microfones direcionais e

gerador que alivia os sintomas do zumbido no ouvido.