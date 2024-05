Ministério da Saúde amplia vacinação da gripe para a pessoas a partir de 6 meses

O Ministério da Saúde ampliou a faixa etária da vacinação contra gripe para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade. A medida foi anunciada pela ministra Nísia Trindade Lima em sua página no “X”, antigo “Twitter”. De acordo com a ministra, a estratégia de ampliar a faixa etária da vacinação foi colocada em prática para tentar frear o avanço da gripe. “Estamos antecipando essa medida para responder ao aumento dos casos de influenza”, disse.

Somente a região Norte não será contemplada pela ampliação de faixa etária, isso porque a vacinação contra gripe na região foi antecipada e ocorreu a partir de novembro do ano passado. A ministra explicou ainda que municípios poderão fazer restrições pontuais de faixa etária de acordo com seus estoques de imunizantes, mas que isso deve ser feito de forma excepcional.

O Boletim Infogripe, divulgado pela Fiocruz na última quinta-feira, 25, alertou para o aumento de internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em função dos vírus da influenza, do vírus sincicial respiratório e do rinovírus.

Considerando os casos positivos de vírus respiratórios, 10,7% das pessoas estavam com covid-19, 23,4% com influenza A ou B, e 57,8% com vírus sincicial respiratório.

“Estamos atentos aos cenários para sempre aplicar da melhor forma as estratégias de vacinação”, afirmou a ministra.

