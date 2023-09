Menos doce, mais afeto: dentista explica quem é o maior vilão para o surgimento de cáries

O maior problema sempre é o açúcar, segundo a dentista da Faculdade Aria, mas os piores são os alimentos pegajosos

Alguns alimentos são conhecidos como “alimentos cariogênicos”, que tornam o processo da cárie mais rápido, fácil e impiedoso. Esses alimentos aceleram a formação da doença que se inicia com uma pequena mancha branca que, com o alto consumo desses alimentos e uma higiene mal feita, evolui rápido para pequenas cavidades no esmalte do dente.

A dentista e professora da Faculdade Aria, Letícia Vieira, explica que a cárie é uma doença prevalente no mundo inteiro, causada por desequilíbrio no biofilme, conhecido como placa bacteriana. “Esse desequilíbrio é induzido pelo açúcar. Então todos os alimentos que contém açúcar induzem e favorecem o aparecimento da cárie, por isso a gente precisa trabalhar contra a cultura do açúcar”, aponta a dentista, que explica ainda que a boca já é, naturalmente, um local com muitas bactérias. “Ao comermos o açúcar, essas bactérias vão produzir um ácido que vai ficar na superfície do dente, que é o esmalte, que vai perder mineral e é aí que começa o que nós chamamos de doença cárie e para esse controle nós precisamos consumir o açúcar de maneira moderada, bem controlada”, afirma.

A especialista chama a atenção para o consumo dos alimentos adoçados desde a infância, o que pode gerar cáries até em bebês com o consumo de farinha láctea, achocolatados, cereais adoçados com açúcar, que são alimentos que induzem esse desequilíbrio já nos pequenos. “Nós temos uma cultura muito grande de associar doce com carinho, com afeto. Mas, ao invés de comprarmos muito doce, especialmente para as crianças, nós precisamos trocar essa cultura. Menos doce, mais afeto, mas que não venha pelo açúcar”, sugere.

O maior problema sempre é o açúcar, segundo a dentista da Faculdade Aria, mas os piores são os alimentos pegajosos. “ O problema desses alimentos é o fato deles ficarem grudados entre os dentes com maior facilidade: é o caso de vários doces, como balas de goma, brigadeiro, cookies, massas e até batatas fritas, por exemplo. Esses alimentos ficam retidos nas regiões dos dentes onde tem esse acúmulo da placa e são mais difíceis de remoção, por isso nós devemos evitá-los. Então entre tomar um sorvete e comer um bolo de chocolate ou um biscoito recheado, que vai ficar retido e vai mais ser mais difícil sair na escovação, é melhor tomar

O sorvete e evitar os mais pegajosos”, explica Letícia Vieira.

A especialista destaca que a cárie é uma doença que precisa de mudança de hábitos alimentares. “O indicado é restringir o consumo de açúcar e evitar, por exemplo, comer doces durante a semana e deixar para consumir nos finais de semana, e, claro, escovar os dentes com creme dental com flúor, porque o flúor impede o desgaste causado pelas bactérias, mas lembrando que, se comer muito açúcar, o flúor não consegue ter esse resultado”, finaliza a especialista.