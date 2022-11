Médico alerta sobre sintomas de ansiedade e como tratar

“Ansiedade é a maior queixa nos consultórios não só de psiquiatria, mas de todos os profissionais de saúde”, afirma especialista

Ficar ansioso é uma reação normal do ser humano, e que surge como uma preocupação natural mediante os desafios do cotidiano. Ou seja, não há nada de errado em ter expectativa diante de um encontro com alguém ou até mesmo em uma circunstância de dificuldade no trabalho. A situação merece ser observada com atenção se esse quadro compromete a qualidade de vida e os âmbitos pessoal e profissional, impedindo você de lidar com esses desafios.

“Ansiedade é a maior queixa nos consultórios não só de psiquiatria, mas de todos os profissionais de saúde. Basicamente caracteriza-se por sensação de angústia, preocupação excessiva e alterações da qualidade de vida como alterações no sono, no peso, na sensação de bem estar. Infelizmente a maioria das pessoas que chegam no meu consultório já estão com sintomas de ansiedade que comprometem o dia a dia de tal forma levando a decisão de nós médicos em saúde mental para prescrição de sais químicos que equilibra as vias neurais, os chamados psicotrópicos”, relata o médico psiquiatra e especialista em saúde mental, Laerte Perez.

Ainda de acordo com o médico, vários são os sintomas. “Os sintomas mentais mais comuns são impaciência, irritabilidade, preocupação, nervosismo, alteração no sono, pensamentos disfuncionais como por exemplo levemente acelerados, desorganizados ou confusos. Os sintomas físicos são dos mais variados: dores em qualquer parte do corpo, especialmente no peito, simulando doença cardíaca, sensação de taquicardia e falta de ar, formigamento, tontura, aumento ou redução na vontade de comer”.

Admitir a sua presença em meio a sociedade e procurar ajuda já é uma forma de enfrentar e vencer a ansiedade. “Para lidar com a ansiedade é preciso começar compreendendo que ela existe à medida que a sociedade sofre pressão e a velocidade dos acontecimentos em nossas vidas continuavas aumentam. Portanto, não é só com você, o problema não está em você. A ansiedade é um aviso do seu sistema interior para que você olhe um pouco mais para a pessoa mais importante que existe na face dessa terra: você mesmo! Ela é um aviso interno da fonte de amor próprio dizendo para você se cuidar mais, se amar mais, pois não adianta apenas se dedicar ao trabalho se não existir uma família, e não adianta uma família se não existir você!”.

Prevenção

Laerte Perez aponta dicas simples para que seja possível controlar a ansiedade e restabelecer o equilíbrio emocional. “Prevenir a ansiedade é cuidar de si mesmo: dormir com qualidade de sete a nove horas ao dia, fazer no mínimo 150 minutos de exercícios físicos na semana, alimentar-se basicamente de legumes, verduras e frutas, dando atenção para fontes de proteína do peixe e do frango, e principalmente: olhar todos os dias no espelho e dizer “eu te amo”. Outra forma interessante de aprender a cuidar de si mesmo é fazer psicoterapia com um profissional qualificado e que você se sinta confortável e bem”.

“Várias técnicas de autopercepção como respiração, yoga, teatro, massagens, canto, dança, contribuem para a prevenção e cuidado da ansiedade pois lembram você que você habita em um corpo, e que, portanto, dentro deste corpo habita você!”, finaliza.