Medicina descobre mulher curada de HIV sem tratamento

Uma mulher de 30 anos, moradora da cidade de Esperanza, Argentina, pode ter sido a segunda pessoa a conseguir eliminar o vírus do HIV sem nenhum tratamento médico, somente com a ação do seu próprio sistema imunológico. O caso foi exposto nesta terça-feira, 16, na revista científica Anais de Medicina Interna. O artigo foi escrito por pesquisadores argentinos e americanos.

A mulher ganhou até um apelido, Esperança. Ela foi diagnosticada com HIV em 2013 e, depois de analisar exames feitos pela paciente entre 2017 e 2020 e o tecido placentário, após ela ter um bebê, os médicos constataram não ter encontrado o vírus do HIV com genoma intacto, que é um fator importante para a replicação viral.

A conclusão das analises foi de que Esperança alcançou a cura esterilizante naturalmente, esse tipo de cura é quando não há vírus circulante no organismo e a eliminação dos reservatórios virais acontece sem nenhum tipo de terapia. circulante e a eliminação dos reservatórios virais acontece mesmo sem a intervenção de terapias antirretrovirais.

A explicação sobre o que a levou até a cura não foi, no entanto, encontradas pelos cientistas. O que eles acreditam é que o organismo da paciente fez uma combinação de diferentes mecanismos imunológico, isso levou Esperança a interrupção da replicação viral.