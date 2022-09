Luto canino: pets também sofrem com a perda de seus parceiros e tutores

Embora não existam provas de que o animal realmente compreende o conceito de morte, é possível perceber que o pet sente saudades

Quando uma pessoa perde um ente querido é comum que fique triste e no estado de luto e, em geral, quanto maior o apego, maior o sofrimento. Mas o luto não é um sentimento exclusivo dos seres humanos. Os animais também sentem a perda de seus companheiros e tutores.

A médica veterinária Joana Barros, da clínica Gaia Medicina Veterinária Integrativa, explica que as reações dos animais podem mostrar esse sofrimento que estão vivendo. De acordo com ela, embora não existam provas de que o animal realmente compreende o conceito de morte, é possível perceber que o pet sente saudades.

“Já temos vários indícios de que os animais têm alterações emocionais de acordo com o que acontece na família multiespécie e no ambiente em que vivem. Tristeza, apatia, falta de apetite e a somatização desses sintomas emocionais e físicos são alguns indícios que podem ser identificados em caso de luto do animal”, destaca a veterinária.

A especialista explica que é possível que o pet passe por episódios de busca pelo outro cão de companhia dentro de casa ou em outros locais frequentados pelo animal. Alguns pets podem se mostrar mais apegados e afetuosos com seus tutores após a perda.

“Quando os animais perdem seus tutores podem vivenciar uma espécie de luto, isso porque sentem falta da rotina e do convívio. Também pode acontecer quando perdem ou se separam de outros animais. Essa mudança pode causar até mesmo uma depressão.”

A médica veterinária também explica que uma das formas de ajudar o pet que está em luto é dando carinho e atenção e que é possível tratar os sintomas da perda com homeopatia, florais, aromaterapia e em alguns casos em que há depressão podem ser necessários remédios psicotrópicos. Qualquer mudança de comportamento radical deve ser acompanhada por um especialista.

“O luto é um processo bastante doloroso e cada cachorro tem sua reação. É preciso ter muita atenção, paciência e carinho para que o sentimento ruim passe e ele possa seguir em frente.”