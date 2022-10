Juliana Fiuza da sugestões para manter a saúde capilar perfeita

Juliana é mineira, mãe e CEO de um centro de beleza especialista em mega hair na cidade de Contagem em MG. Tem formação internacional em tricologia e possui vários prêmios nacionais e internacionais como destaque da beleza. A expert deixa claro a importância de cuidar das madeixas diariamente e evitar danos a saúde dos fios. É fundamental manter uma alimentação equilibrada, dando preferência para alimentos ricos em proteínas. O uso de substâncias químicas fortes acaba gerando dano a haste capilar e provocando a fragmentação dos fios . É muito importante é manter o cabelo hidratado regurlamente, não lavar em água muito quente e evitar o uso de prancha com constância principalmente sem uso de um produto com proteção térmica. Juliana também menciona sobre a importância do couro cabeludo estar saudável : “ O couro cabeludo é essencial para assegurar que os cabelos cresçam saudáveis e firmes. Manter os cabelos bem hidratados é essencial para a sua saúde. Cabelos ressecados ficam sem vida, sem brilho, frágeis e fáceis de cair. Este é outro cuidado importante que você deve ter com os seus fios.



Hoje também muito em alta, a terapia capilar é um tratamento clínico que age diretamente contra a quebra de cabelo, com o objetivo de deixar os fios mais fortes e bem nutridos. Muitos fatores podem prejudicar a saúde e a beleza dos cabelos, e esse tratamento age tanto para evitar quanto para melhorar o quadro de diversas patologias capilares.



Terapia Capilar é indicada principalmente para pacientes que sofrem com a queda capilar, alopecia de tração ou androgenética, seborreia ou caspa, coceira ou sensibilidade. “ finaliza.

Os tratamentos atendem a todos os tipos de cabelo e também podem ser recomendados para quem faz uso excessivo de secadores, chapinhas e químicas.



A terapia capilar tem sido muito procurada pois a população já não tem mais aquele cabelo bonito e hidratados inteiro, devido à ao uso constante de químicas não compatíveis umas com as outras e até mesmo de uso de mega hair com técnica e aplicação indevida , Que pode também causar doenças no couro cabeludo como por exemplo alopecia de tração. O importante é procurar um profissional capacitado para ter um cronograma de cuidados com os cabelos para evitar problemas futuros.



Instagram: https://instagram.com/julianafiuzahairstylist