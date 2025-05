Hran inaugura unidade pioneira de cirurgia bariátrica no DF

O Hospital Regional da Asa Norte (Hran) inaugurou nesta quarta-feira (21) a primeira Unidade de Cirurgia Bariátrica do Sistema Único de Saúde (SUS) no Distrito Federal. O novo espaço, voltado exclusivamente para pacientes com obesidade, foi projetado para oferecer atendimento humanizado e estrutura dedicada, com foco na reabilitação e qualidade de vida dos usuários.

A cerimônia contou com a presença da primeira-dama Mayara Noronha Rocha, do presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) no DF, Aristotenis Cruz, do superintendente da Região de Saúde Central, Paulo Roberto da Silva, além de outras autoridades locais.

“Estima-se que, em alguns anos, 48% da população terá sobrepeso ou obesidade”, alertou o secretário de Saúde do DF, Juracy Cavalcante. “Esse cenário pressiona o sistema público. Por isso, é fundamental oferecer um atendimento especializado e humanizado como esse que estamos inaugurando hoje.”

A nova unidade dispõe de seis consultórios e uma equipe multiprofissional formada por nove cirurgiões, dois psicólogos, uma endocrinologista, duas técnicas de enfermagem e três nutricionistas. O espaço foi equipado com 16 cadeiras especiais para pessoas com obesidade, além de armários e climatização para garantir conforto e acessibilidade.

Para a vice-governadora Celina Leão, a estrutura representa um avanço na política de saúde pública do DF. “A Unidade de Cirurgia Bariátrica do Hran é uma conquista que vai nos ajudar a ampliar o atendimento desses pacientes, promovendo melhorias na saúde e na qualidade de vida, ao mesmo tempo que ajuda a desafogar a rede pública de saúde”, destacou.

Responsável técnica pelo serviço, a médica Ana Carolina Fernandes ressaltou a importância de oferecer um local de acolhimento claro e direcionado: “Com essa nova estrutura, o paciente vai chegar aqui e saber exatamente onde será acolhido. Tudo foi pensado para oferecer um atendimento mais acolhedor.”

Desde 2008, o serviço bariátrico do Hran já beneficiou mais de mil pessoas. Em 2024, foram realizadas cerca de 80 cirurgias, e em 2025, até o momento, 20 procedimentos. Por mês, a unidade realiza mais de 700 atendimentos relacionados ao pré e pós-operatório.

“Hoje entregamos mais do que estrutura; entregamos acolhimento e esperança”, afirmou o diretor do Hran, Paulo Henrique Cordeiro. “A verdadeira transformação começa de dentro, e acreditamos em cada paciente que passa por aqui.”

A paciente Sandra Regina da Costa, 59 anos, que aguarda pela cirurgia, compartilhou sua expectativa diante da inauguração: “Eu dependia dos outros até para tomar banho. Agora tenho esperança. Esse novo espaço é maravilhoso e vai ajudar muita gente que espera a cirurgia.”

A porta de entrada para o tratamento é feita por meio das 176 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do DF, que acompanham pessoas com excesso de peso. Quando há indicação para cirurgia, o paciente é encaminhado para unidades especializadas como o Centro de Atenção ao Diabetes e Hipertensão (Cadh) e o Centro Especializado em Obesidade, Diabetes e Hipertensão (Cedoh), antes de ser direcionado à equipe do Hran.

Com informações da Secretaria de Saúde