Hospitais oftalmológicos irão oferecer exames gratuitos para a população

Unidos contra a diabetes, o Visão Hospital de Olhos, o HOB e o Hospital de Olhos INOB irão realizar consultas preventivas gratuitas nesta terça-feira

Gabriel de Sousa

[email protected]

Como forma de rememorar o mês de prevenção às diabetes e possibilitar um maior cuidado para a população brasiliense, três hospitais da capital federal irão disponibilizar consultas gratuitas ao longo desta terça-feira. A ação será uma oportunidade única para os que desejam checar a sua saúde corporal e melhorar a sua qualidade de vida.

Para realizar uma manhã de prevenção contra a retinopatia diabética, que prejudica a visão e pode levar à cegueira, o Visão Hospital de Olhos, o Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB) e o Hospital de Olhos INOB irão fazer exames sem custos entre às 9h e às 15h, na unidade do HOB, localizada na 607 Sul.

Durante o evento, os pacientes poderão realizar avaliações no fundo dos seus olhos, além de poder medir as suas pressões oculares internas. Os participantes também poderão fazer testes glicêmicos, aferições da pressão arterial, e orientações oftalmológicas com médicos especializados.

Para ter acesso aos exames gratuitos, os interessados precisam apenas levar consigo um documento pessoal com foto e retirar uma senha de atendimento presencialmente na unidade do HOB, com o horário limite de 12h para novas inscrições. O local dos atendimentos fica na L2 Sul, entre o Hospital Materno de Brasília e do Conselho Nacional de Educação.

É importante se prevenir

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, a doença consiste quando o corpo humano não consegue produzir insulina de uma forma adequada. Crônica, a enfermidade faz parte da realidade vivenciada por 9,3% dos brasileiros, que, segundo o Ministério da Saúde, tinham diabetes no ano de 2020.

Para lutar contra o crescimento desta estatística, os hospitais do DF buscam apostar no diagnóstico precoce, que pode evitar o adoecimento e perda da visão dos brasilienses. O exame de fundo de olho se torna importante para avaliar alterações oculares, na qual os pacientes diabéticos estão submetidos.

“Nossa intenção é chamar a atenção sobre a necessidade da prevenção e diagnóstico precoce. É essencial fazer o exame de fundo de olho anualmente, mesmo que esteja enxergando bem e tenha o diabetes controlado. A retinopatia diabética é totalmente tratável e se a gente cuida desde o início a pessoa não perde a visão”, explica Dr. Sérgio Kniggendorf, especialista em Retina do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB).

Perda de visão pode ser evitada

Outros dados que alertam sobre a importância da prevenção da diabetes são da Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira que, em 2021, informou que a perda de visão é uma “epidemia global”, afetando um bilhão de pessoas em todo o mundo. A Agência diz que em 90% dos casos, a cegueira poderia ser evitável e/ou tratável pelo paciente.

Segundo Kniggendorf, a lesão ocular acontece por conta do acúmulo de açúcar nos vasos sanguíneos, então agravada pelos sintomas da diabetes. “Com a insuficiência ou intolerância à insulina, o organismo fica com mais glicose circulante, que danifica os vasos. Como os vasos sanguíneos dos olhos são muito delicados, o diabético vai perdendo visão aos poucos”, alerta.

Para Thelma Gonsalves, organizadora da ação e gerente do Visão Hospital de Olhos, prevenir a diabetes também significa poder cuidar da sua própria visão. O evento desta terça-feira pode então possibilitar a visita dos que não possuem contato regular com estes procedimentos.“ Hoje, atendemos muitos pacientes que estão perdendo a capacidade de enxergar, ou já estão cegos, por falta de tratamento dessa doença, seja por não terem condições financeiras, falta de informação ou mesmo por não priorizarem a saúde dos olhos. Por isso, o foco é atender o maior número de pessoas e divulgar o quão importante são esses cuidados”, explica.