Hoje é dia do Biomédico

A biomédica Gabriela Vale, em entrevista ao Jornal de Brasília, fala um pouco sobre a Biomedicina e seus ramos de atuações

É comemorado hoje, 20 de novembro, o Dia do Biomédico, uma profissão que foi regulamentada no Brasil há 36 anos e cada vez mais amplia seu leque de atuação, principalmente pelo aprofundamento no campo de pesquisas como da biotecnologia e genética, por exemplo. Conversamos hoje com a Biomédica, Gabriela Vale, que se especializou em harmonização facial para entendermos um pouco mais sobre esse nicho de atuação em crescimento e como isso pode otimizar a qualidade de vida das pessoas.

Qual o papel da biomedicina na sociedade e como vê a projeção dela nos próximos anos? Acredita que é uma área que continuará em ascensão?

A Biomedicina é fundamental para a saúde pública. Somos nós, biomédicos, responsáveis pelo estudo das causas das doenças, dos seus sintomas e também pelo desenvolvimento de tratamentos para a cura e prevenção. Talvez não seja muito claro ainda para a sociedade o papel da biomedicina, afinal essa área só começou a atuar no Brasil em 1966 e foi reconhecido em 1983. Se comparado com a medicina, por exemplo, que começou em 1808 a biomedicina dá agora seus primeiros passos, mas em termos simples podemos dizer que é a área da saúde que se dedica à pesquisas científicas.

Em Que áreas um Biomédico pode atuar?

Um profissional de biomedicina pode desempenhar uma infinidade de atividades. Pericia criminal, em que os profissionais trabalham com foco na análise de vestígios como sangue, ou tecidos humanos para resolver crimes, atuando em institutos de criminalísticas.

Biomedicina genética, que realiza exames de DNA, auxilia na reprodução humana, pesquisa de doenças hereditárias, além de todos os outros assuntos ligados a genética.

Biomedicina na indústria alimentícia, na qual o biomédico ou Biomedica atuam em pesquisas de qualidade e possíveis contaminações de alimentos, desde o processo produtivo, até o armazenamento final.

Biomedicina clínica, a mais comum, onde o profissional realiza análises de sangue, urina e tecidos e a partir disso elabora diagnósticos sobre possíveis doenças.

Biomedicina estética, que foi a minha escolha para as especializações, e onde é possível desenvolver técnicas e buscar tratamentos inovadores para rejuvenescimento, disfunções dermatológicas, fisiológicas, e até ligadas ao metabolismo.

Além dessas, outras áreas de especialização podem incluir embriologia, diagnóstico por imagem, biologia molecular, banco de sangue, entre outras.

No caso da estética e harmonização, que foi sua escolha, acha que os profissionais devem alarmar os pacientes quanto ao risco em exageros? Como avalia os exageros?

Com certexa! Trata-se de uma questão de ética esclarecer ao paciente que nem sempre o que ele quer deve e pode ser realizado.

Existem limites entre o que se espera e o que pode ser realizado dentro de uma métrica voltada para a segurança estética e até mesmo pela preservação da saúde. Exageros quase nunca trazem bons resultados. Sempre esclareço ao paciente que é melhor realizar mudanças devagar e gradativamente, como diz o ditado, a pressa é inimiga da perfeição.

Quais são os procedimentos mais procurados? Isso afeta positivamente a vida das pessoas?

O botox é sem dúvidas um dos mais procurados até por já estar muito disseminado entre as pessoas que procuram os procedimentos estéticos, outro que está em ascensão atualmente são os bioestimuladores de colágeno que conseguem rejuvenescer de forma natural e duradoura.

Quando falamos de auto estima e o quanto os procedimentos podem elevá-la, sim! Temos em nossas mãos um um potencial incrível de melhorar a maneira como a pessoa se enxerga e consequentemente impactar positivamente em suas vidas.

No quesito longevidade, quais procedimentos são mais indicados para retardar o envelhecimento?

Quando falamos de qualidade de pele, sem dúvida são os bioestimuladores de colágeno, a partir dos 25 anos já começamos a diminuir nossa produção de colágeno e estima-se que perdemos cerca de 1% dele por ano. Os bioestimuladores fazem com que seu próprio organismo estimule aquele colágeno que vai sendo perdido com envelhecimento, consequentemente devolvendo aquele rosto mais jovial. Entre os procedimentos que podem retardar o envelhecimento, ou seja, agirem como preventivo, temos o nosso querido botox, que age muito bem nas rugas dinâmicas, aquelas que só aparecem quando fazemos algum movimento e é um excelente preventivo para rugas estáticas, que são aquelas que estão presentes mesmo sem movimentação alguma.

E para aqueles que não podem pagar por tratamentos preventivos oi corretivos estéticos, qual a dica da especialista?

A prevenção é sempre o melhor caminho, beber muita água, usar hidratante e

filtro solar são muito importantes. Além disso manter uma dieta equilibrada, sem excessos como álcool, açúcar e gordura, alem de dormir bem.

Além de produtos de tratamento em clínica ou de uso em casa, quais rotinas de estilo de vida e alimentação recomenda?

Se fosse para eu dar uma única dica sobre rotina com a pele seria: use protetor solar todos os dias e reaplique ele ao longo do dia.

Sei que para muitas pessoas, manter uma rotina de Skincare ativa é bem difícil, portanto, invista no protetor solar e em uma ingestão de água adequada, só isso em si já vai ajudar muito na qualidade da sua pele e também a retardar o envelhecimento.

Agora quando falamos de estilo de vida e alimentação, acredito que o equilíbrio seja o mais importante, tudo em excesso nos faz mal e em nossa rotina não poderia ser diferente. Uma alimentação regrada, com muitas fibras, gorduras boas, ingestão correta da quantidade diária de água, além de atividades físicas regulares e uma rotina menos estressante possível já vão ajudar bastante.