Grupo Sabin abre unidade móvel exclusiva para covid no Aeroporto

Para maior comodidade dos pacientes, a aquisição dos exames e a verificação dos prazos para emissão dos laudos podem ser feitas na loja virtual do Sabin ou no próprio local de atendimento

Para atender quem for viajar com comodidade e segurança, o Grupo Sabin instalou uma unidade móvel no Aeroporto Internacional de Brasília para a realização de exames de covid-19. O atendimento será realizado, a partir deste sábado (08), das 7h às 21h30, inclusive aos domingos e feriados. O ônibus está estacionado na plataforma superior, próximo ao embarque internacional.

“Com a instalação da unidade móvel no aeroporto, ampliamos as ações de enfrentamento à pandemia e os canais de atendimento à população. É uma forma de facilitar o acesso ao nosso serviço com comodidade para quem vai viajar”, explica a presidente executiva do Grupo Sabin, Lídia Abdalla.

Para maior comodidade dos pacientes, a aquisição dos exames e a verificação dos prazos para emissão dos laudos podem ser feitas na loja virtual do Sabin ou no próprio local de atendimento. Um totem foi instalado próximo à unidade móvel com um QR Code que dá aceso à página do site onde é possível comprar dos exames. As testagens serão realizadas somente na modalidade particular.