Graciele Lacerda celebra cinco anos de sucesso com o Projeto ‘Eduque seu Peso’

O projeto “Eduque seu peso”, idealizado pela empresária e influenciadora digital Graciele Lacerda, completou cinco anos recentemente. Visando promover a saúde e o bem-estar através de hábitos alimentares saudáveis, o projeto tem sido uma fonte de realização pessoal e profissional para a musa fitness, tendo alcançado ao longo desses anos, milhares de pessoas e impactando positivamente suas vidas.

Segundo Graciele, ela sempre teve a saúde em foco, uma vez que testemunhou de perto os efeitos de doenças relacionadas à má alimentação em pessoas próximas a ela. Essa conscientização a motivou desde jovem a fazer escolhas saudáveis e a buscar conhecimento sobre nutrição e hábitos de vida benéficos. “Conforme o tempo ia passando, mais eu queria aprender e praticar hábitos saudáveis. Aprendi a comer comida de verdade, aprendi a comer quando tenho fome de verdade, aprendi a nutrir o meu corpo e desde então, eu colho diariamente os benefícios das minhas escolhas”, revela.

Antes mesmo de sua presença nas redes sociais, Graciele compartilhava dicas de saúde com seus amigos, buscando influenciar positivamente seus círculos próximos. Esse desejo de espalhar conhecimento sobre uma vida saudável a levou a dar início, há cinco anos, ao “Eduque seu Peso”. O projeto rapidamente ganhou reconhecimento e se transformou em uma plataforma profissional que oferece orientação, programas de emagrecimento e apoio para aqueles que buscam transformar seus hábitos.

“De lá até aqui, foram mais de 15 mil pessoas que me deixaram fazer parte de uma virada de chave. Milhares de pessoas que emagreceram, recuperaram a autoestima, melhoraram a saúde, se livraram de vícios, remédios e são mais felizes. Que compartilham comigo diariamente que o meu programa de emagrecimento ajudou elas”, conta a influenciadora.

Graciele aproveitou a data especial para agradecer a todos que participaram do projeto e aos que a acompanham em sua jornada de compartilhar conhecimento e inspiração para um estilo de vida mais saudável. “Hoje, eu só tenho que agradecer. Agradecer quem já participou, quem me acompanha, por quem se permite ser ajudado vida longa a esse projeto que eu faço com muito amor. Aqui nos bastidores eu me dedico e cobro para que tenhamos o melhor protocolo, a melhor atenção, o melhor programa, tudo isso para que as pessoas que acreditam no meu trabalho tenham um melhor resultado em todos os sentidos. Gratidão”, declarou.