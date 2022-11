Fogos de artifício podem provocar parada cardiorrespiratória em pets, alerta especialista

“Eles podem tentar quebrar vidros de janela, passar por portões e acabarem se cortando”, explica médica veterinária

Com a chegada da Copa do Mundo e do fim de ano, muitas pessoas insistem em comemorar com fogos de artifício. O problema é tão grave que já motivou a proibição desse tipo de celebração em vários estados durante o réveillon, visando o bem-estarn não apenas de pets, mas também de idosos, autistas e bebês.

Os fogos de artifício agridem a audição canina. De acordo com a veterinária Joana Barros, da clínica Gaia Medicina Veterinária Integrativa, os animais têm ouvidos mais aguçados do que os dos humanos. Sendo assim, barulhos com mais de 60 decibéis equivalem a uma conversa em tom muito alto, podendo causar estresse físico e psicológico.

Joana alerta que esse tipo de barulho pode deixar os animais de estimação desorientados, levando a fugas perigosas. “Eles podem tentar quebrar vidros de janela, passar por portões e acabarem se cortando”, explica. Além disso, os fogos podem provocar problemas de saúde graves devido ao medo, levando, inclusive, ao óbito em poucos minutos.

“Quando eles escutam a queima de fogos, sentem tanto medo que podem sofrer uma parada cardiorrespiratória em decorrência do aumento dos batimentos cardíacos”, alerta a especialista da clínica Gaia Medicina Veterinária Integrativa.

Para ajudar a amenizar os impactos dos fogos, Joana indica o uso de alguns artifícios naturais. “Pode ser dado chá de camomila em uma diluição adequada, vai dando aos poucos durante o dia. Outra opção é usar homeopatia, aromaterapia e florais de bach. Isso tudo pode ser consultado com o veterinário que atende o seu animal”, aconselha a veterinária.