Exercícios físicos promovem bem-estar para pessoas com mais de 60 anos

Projeto Atividade na melhor idade motiva população brasiliense a ter uma vida mais saudável, além de promover reuniões sociais. Conheça algumas histórias

Uns dizem que a vida começa depois dos 15 anos. Outros argumentam que é depois dos 30. Mas tem aqueles que dizem – e comprovam – que a melhor idade chega mesmo depois dos 60. Enquanto os pré-julgamentos determinam que o ritmo de vida desacelere, homens e mulheres nesta idade mostram que a vida começa quando e na hora que a gente quiser.

Para isso, um fator determinante é a atividade física. É inegável o impacto positivo dos exercícios ao longo da vida. Contudo, na chamada melhor idade, essa relevância ganha outras proporções e extrapola os limites físicos do corpo. “Muitas pessoas da minha idade adquirem problemas de saúde por conta da inatividade e uma simples atividade física pode melhorar significativamente tanto nossa saúde física quanto mental”, comenta Neide Tavares. Aos 67 anos, ela reconhece a diferença e o impacto que os exercícios físicos podem promover, sobretudo, quando o corpo tende a se desgastar e apresentar novas doenças.

Apesar de já ter feito exercícios como rotina, foi no projeto Atividade na melhor idade, promovido pelo Instituto Eleva, na região de Santa Maria, que Neide descobriu que o corpo não tem hora, idade ou limite. “Sempre fui bastante ativa no que se tratava de exercícios físicos. Participar do projeto foi uma das formas que encontrei de aprimorar ainda mais minha qualidade de vida. Além das aulas coletivas, meus instrutores e as nossas comemorações em datas festivas se tornaram minhas partes favoritas. Desde o início sou bastante engajada e sempre animo o pessoal. Ter contato com outras pessoas me faz ficar mais leve durante o dia”, comenta Neide.

Dentro de um quadro pré-estabelecido, as atividades são propostas de acordo com cada participante. “Apesar de minhas limitações físicas ainda não me permitirem participar das aulas de musculação, na fisioterapia encontrei muito cuidado, carinho e qualidade de vida. Não tenho palavras para descrever o projeto”, afirma Maria Raimunda Figueiredo, de 69 anos.

Com 62 anos, Rita Gonçalo também reconhece uma enorme mudança na disposição e na maneira como encara a vida. “Antes de começar eu estava um pouco pra baixo, indisposta e hoje em dia sou outra pessoa, mudei radicalmente e sou eternamente grata a todas as pessoas que entraram na minha vida nesse momento”, detalha. Rita começou fazendo musculação e, depois dos primeiros meses, começou a praticar pilates. “Quem tem a chance de participar não pode ficar de fora, sem sombra de dúvidas”, recomenda.

Sobre o Atividade na melhor idade

O projeto, que teve início no primeiro semestre de 2022 pelo Instituto Eu Ligo e hoje está em sua segunda edição, em Santa Maria, conta com um time de profissionais capacitados para promover motivação e conscientização sobre a importância do cultivo de hábitos saudáveis na terceira idade. Ao todo, estão participando do Atividade na melhor idade mais de 200 pessoas em 16 turmas.

As atividades são divididas por turnos e atendem pessoas com 60 anos ou mais de segunda a sexta. A cada hora, o projeto atende oito idosos na musculação, dois na fisioterapia e três no pilates. Além disso, há acompanhamento psicológico e nutricional. Por fim, todas as sextas-feiras, é administrado um aulão com danças, exercícios em circuitos e outras brincadeiras.