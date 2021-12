Especialista alerta para excessos gastronômicos durante festividades

De acordo com o médico Rodrigo Braz, os rins são os mais afetados e a sua sobrecarga pode gerar danos irreversíveis

Por Fernanda Angelo

[email protected]

Dezembro é o mês das festividades e, nesta época do ano, com as confraternizações, férias, Natal e Ano Novo, as pessoas, de forma geral, têm o costume de exagerar, tanto na comida como também nas bebidas alcoólicas. Esse exagero pode causar danos ao organismo como, por exemplo, ao sistema urogenital, a exemplo da sobrecarga dos rins e da formação de cálculos renais. Com o prolongamento desses hábitos, os prejuízos ao corpo podem ser irreversíveis.

De acordo com o médico urologista do Hospital Urológico de Brasília, Dr. Rodrigo Braz, o excesso de bebida alcoólica pode causar uma sobrecarga nos rins, já que o etanol atrapalha a função do hormônio antidiurético – responsável por garantir que o corpo não perca muita água. “Com os exageros, esses órgãos deixam de concentrar a urina, o que provoca a perda de mais água que o habitual”, esclarece. O especialista ressalta também que o excesso de sal e as dietas hiper proteicas, sobretudo associada com a baixa ingestão de água, podem favorecer a formação de cálculos renais, além do aumento da pressão arterial, por meio de um mecanismo regulatório hormonal dos rins.

A preocupação maior com os exageros de fim de ano é com as pessoas que já apresentam algum tipo de comorbidade como diabetes, hipertensão e obesidade. “O mecanismo dessas doenças, por si só, já causa danos microvasculares (pequenos vasos) no tecido dos rins de maneira progressiva, o que só piora com os excessos alcoólicos e com a ingestão de alimentos não recomendados para esse público”, esclarece o médico. Mas não é só esse grupo que deve se cuidar, o alerta também vale para pessoas saudáveis. “Ingerir, eventualmente, grandes quantidades de bebidas alcoólicas, pode ser tão danoso aos rins, como ao fígado (sistema digestório,) com o consumo diário”, ressalta Rodrigo Braz.

É válido destacar que manter esses hábitos é perigoso. Os danos ao trato urinário podem ser irreversíveis. O urologista explica que a agressão diária com uma dieta muita rica em sal, proteínas e álcool tem grandes chances de gerar uma perda progressiva da função renal após um tempo variável de três a 20 anos, o que provoca um quadro de insuficiência renal crônica. “Quando esses hábitos estão associados a diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, além do uso de anti-inflamatórios e corticosteróides, de maneira indiscriminada, pode acelerar o processo dessa doença”, reforça o especialista.

Para as pessoas que querem desfrutar deste mês festivo, sem gerar prejuízos ao organismo, Dr. Rodrigo Braz sugere o equilíbrio. É válido seguir uma dieta com base em hortaliças frescas e cruas, cereais integrais, feijões, frutos secos e sementes. Além disso, ele aconselha, sempre que possível, optar por carnes brancas e magras, a consumir alimentos ricos em vitamina A (benéfica para o trato urinário) como cenoura, abóbora, espinafre e folhas de brócolis. “Vale evitar alimentos industrializados e processados como sopas prontas, refrigerantes, macarrão instantâneo; enlatados (ervilha, palmito, milho) e embutidos (mortadela, salsicha, salame); além dos temperos prontos. Ingerir bastante água e realizar atividade física não podem faltar”, conclui o médico.

