Entenda se vale a pena tomar vacina da gripe fora de época

Estados do Norte do país alteraram calendário de vacinação, mas sazonalidade do vírus influenza não mudou no resto do Brasil

MAUREN LUC

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS)

A mudança no calendário vacinal do SUS para o Norte do país levanta dúvidas na população sobre a necessidade de imunização nesta época do ano. A vacina contrainfluenza, o vírus da gripe, está sendo aplicada considerando-se a sazonalidade do vírus, que circula com maior intensidade em épocas diferentes, a depender do clima de cada região. Chuva e umidade contribuem na proliferação, mas o calor em nada interfere.

Para esclarecer as principais dúvidas sobre a vacinação no verão, a Folha ouviu dois especialistas no assunto: o infectologista Renato Kfouri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), e Letusa Albrecht, bióloga e pesquisadora em saúde pública da Fiocruz Paraná.

Posso tomar vacina contra gripe no verão?

Pode, mas não se você já tomou uma dose neste ano ou não mora na região Norte do Brasil. Isso porque é lá onde a influenza circula com maior intensidade neste período.

O calor interfere na proliferação do vírus?

Não, o aumento no número de casos de gripe está relacionado à umidade e à chuva, já que a aglomeração de pessoas aumenta neste período.

Quem deve tomar vacina agora?

Todos os moradores da região norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), mesmo os que já tenham tomado em abril. Também todos os moradores de outros estados que ainda não receberam nenhuma dose contra a gripe em 2023.

Para quem é contraindicado?

Bebês com menos de seis meses e quem teve reações graves na última dose, o que é raro. Neste caso, é preciso consultar um médico para avaliação.

Por que nas outras regiões do Brasil o calendário vacinal não foi modificado?

Pois foram considerandos os períodos de maior circulação do vírus e os de maior número de casos registrados em cada região. No verão, eles aumentam apenas no Norte.

Crianças, idosos ou pessoas com comorbidades devem tomar agora?

A indicação é a mesma para todos: só deve tomar agora quem mora no Norte ou quem ainda não recebeu nenhuma dose em 2023.

Quem tomar agora precisa tomar em abril de novo?

Os moradores da região norte só tomarão novamente em novembro de 2024. Já os moradores das outras regiões receberão a dose em abril, independente de terem tomado agora ou não.

Quem tomou no primeiro semestre de 2023 pode tomar de novo?

Pode, mas a vacina só é indicada em épocas de circulação alta do vírus, que muda em cada região. Por isso, para quem não mora no norte do país, não vale a pena se imunizar agora -o que só poderia acontecer em clínicas particulares.

O calor pode aumentar as chances de reação à vacina?

Não, as reações são respostas do corpo à vacina e não sofrem interferências do clima.

A vacina aplicada no verão é a mesma do inverno?

Sim, ambas têm a mesma composição e são trivalentes, ou seja, protegem contra três diferentes cepas do influenza.

Qual a melhor época para se imunizar contra gripe?

Nos períodos de campanha nacional, pois eles antecedem a circulação viral de acordo com cada região.

Posso tomar a vacina se estiver com gripe?

Não, só três dias após a melhora do quadro.

A vacina causa gripe?

Não, ela é feita com vírus inativado, para que as células de defesa do corpo o reconheçam como um invasor e possam, assim, combatê-lo.

Posso tomar a vacina da gripe e da Covid juntas?

Sim, ela pode ser aplicada junto com qualquer outra vacina do calendário de imunização.