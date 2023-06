Entenda como uma infecção bacteriana pode afetar o organismo e levar à internação, como no caso de Madonna

Essas infecções podem ser localizadas em um ponto específico ou sistêmicas, afetando todo o corpo

A infecção bacteriana que resultou na internação de Madonna tem causado preocupação entre seus fãs em todo o mundo. De acordo com o empresário Guy Oseary, a cantora desenvolveu uma grave infecção bacteriana que a levou a vários dias de internação na UTI.

Segundo o médico Vital Fernandes Araújo, especializado em medicina ortomolecular, as infecções bacterianas ocorrem quando as bactérias entram no corpo e começam a se multiplicar, causando danos aos tecidos. Elas podem invadir diretamente os tecidos ou produzir toxinas que prejudicam as células.

Essas infecções podem ser localizadas em um ponto específico ou sistêmicas, afetando todo o corpo, como é o caso da septicemia, uma condição grave e potencialmente fatal.

Embora poucas informações tenham sido divulgadas sobre a causa, os sintomas e o tipo de bactéria que afetou o organismo de Madonna, é possível afirmar que os sinais apresentados pela cantora variaram desde febre e calafrios até desorientação e dificuldade para respirar. Na primeira noite de internação, Madonna precisou ser intubada.

A cantora foi encontrada inconsciente e foi levada às pressas para um hospital na cidade de Nova York no último sábado (24), conforme divulgado pelo site Page Six. Durante todo o episódio, a filha da cantora, Lourdes Leon, de 26 anos, esteve ao seu lado. Atualmente, Madonna já estaria consciente e em processo de recuperação.

Uma das principais complicações de uma infecção bacteriana é quando ela se espalha pelo organismo, afetando vários órgãos e podendo levar à falência múltipla dos órgãos e até mesmo à morte.

Segundo o farmacêutico Jamar Tejada, existem diversos tipos de infecções bacterianas, como infecção urinária, meningite, clamídia, tuberculose e pneumonia.

O tratamento para infecções bacterianas geralmente envolve o uso de antibióticos específicos para combater a bactéria em questão, juntamente com outros medicamentos que podem ser prescritos para aliviar os sintomas. No entanto, é importante ter cuidado com o uso inadequado de antibióticos, pois seu uso indevido pode levar ao desenvolvimento de superbactérias, dificultando a recuperação do indivíduo.