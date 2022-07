Empresa promove workshop sobre medicina canabinoide

Durante evento foram apresentados produtos à base de cannabis, desde sua origem até a correta indicação e prescrição

Na noite desta quarta-feira (27), médicos se reuniram em Brasília no 1º Workshop Canabidiol Indicações e Uso, Entendendo Melhor, para discutir sobre o uso medicinal da cannabis. O evento foi promovido pela Four Med Produtos Hospitalares , representante exclusivo da linha de produtos da Nunature Labs, empresa norte-americana pioneira na produção dos derivados medicinais da planta.

Os assuntos abordados na palestra trataram do Sistema Endocanabinoide: prática, elegibilidade, titulação, acompanhamento e resultados.

O encontro abordou todos os aspectos relacionados à Medicina Canabinoide, desde as diferentes espécies de plantas que originam os compostos encontrados para uso terapêutico, passando pelas bases fisiológicas e farmacológicas que compõem o sistema endocanabinoide e seus mecanismos de ação. Até os diferentes tipos de compostos existentes no mercado e sua real indicação terapêutica, bem como o manejo posológico destes compostos.

O palestrante, médico e professor da Universidade do ABC Dr. Flávio Geraldes Alves, destacou a importância de desmistificar o uso medicinal da cannabis. “A desmistificação precisa ser combatida com a informação. Quando trabalhamos com cannabis medicinal possuímos três pilares: ciência, educação e saúde. Então não podemos negligenciar artigos, literatura internacional de centros de pesquisa e capacitação, porque temos diversos estudos importantes em várias áreas, para tratamento de novas patologias através da medicina canabinoide”, afirmou Dr. Flávio.

No Brasil, a empresa Nunature Labs é responsável pelo fornecimento dos produtos de canabidiol da mais alta qualidade, que tratam diversas doenças e melhoram a qualidade e estilo de vida de vários pacientes. Os produtos comercializados pela empresa são produzidos de forma 100% orgânica, legal, testados em laboratórios e cultivados nos Estados Unidos.

De acordo com o CEO da Nunature Labs, Dr. José Almeida, é preciso informar à população a diferença entre canabidiol medicinal, aquele que é prescrito por médicos, e o canabidiol usado para fins recreativos. “São produtos totalmente diferentes. Quando receitamos a cannabis para os pacientes, é o óleo medicinal da planta, não é a maconha e isso precisa ficar bem claro. Nenhum médico prescreve, ou incentiva o uso recreativo da erva”, destacou José.

Para os interessados em mais informações sobre o tema, no dia 05 de agosto, a partir das 13h30, irá ocorrer o 1º Encontro Científico da Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide. O evento será online, com a participação de convidados internacionais. Para participar é só acessar a página da Associação no dia do encontro, no link disponível: APMC Associação Pan-Americana Medicina Canabinoide – YouTube .

Com informações de Eduardo Costa