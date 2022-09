Dr. José Ribas lança livro sobre aromaterapia e óleos essenciais, em São Paulo

A aromaterapia é um recurso terapêutico reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS)

O mais novo livro do Dr. Ribas, “Óleos Essenciais – aromaterapia na performance esportiva”, mostra como a natureza interage com os sistemas do organismo humano, em especial, o nervoso central, que, através de neurotransmissores, cria um cenário favorável aos esportistas. Nos dias 30 de setembro e 01 de outubro, Ribas fará o lançamento oficial do livro no 1º Congresso Internacional de Medicina Integrativa, em São Paulo.

Médico, Dr. Ribas atende seus pacientes em sua clínica, em Brasília (Reviv). Seus tratamentos priorizam o equilíbrio do organismo humano, dentro de uma concepção holística e multidimensional.

Professor de pós-graduação, Dr. José Wilson Ribas tem se destacado, no mercado, com seu vasto conhecimento e tem contribuído ativamente para a consolidação científica no assunto, por meio de livros, ministração de cursos e participação em congressos por todo o Brasil.

O foco do seu trabalho é promover a saúde e prevenir doenças por meio de um atendimento individualizado, no qual determina uma série de tratamentos para reposição de vitaminas, minerais, desintoxicação de metais pesados, assim como a elaboração de um plano alimentar que atenda às necessidades e aos objetivos de cada pessoa.

Apaixonado por esportes, especializou-se, dentre várias áreas, em Medicina do Esporte e da Atividade Física, pela Universidade Gama Filho. Seu trabalho foca e esportistas, profissionais ou amadores que desejam melhores desempenhos.

Para isso, tem aprofundado, há alguns anos, seus estudos sobre os benefícios de práticas milenares, como o uso da aromaterapia e os benefícios provenientes dos óleos essenciais.

“O grande objetivo do meu novo livro é levar os conteúdos disponíveis e inovadores, através de artigos, recentemente publicados, sobre os óleos essenciais e trazer para a realidade do desporto”, explica Dr. Ribas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A aromaterapia é um recurso terapêutico reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, é uma técnica dentro das Práticas Integrativas e Complementares do Sistema Único de Saúde (SUS). Ajuda a tratar inúmeras doenças como depressão, ansiedade, asma, e pode ser utilizado de diversas maneiras.

“Na linha dos esportes, sabemos que há óleos específicos que auxiliam na melhora da performance, melhora também do cansaço a nível cognitivo, das dores musculares tardias, no efeito de ventilação, na tolerância da dor, e principalmente, o efeito anti-inflamatório natural. A depender do atleta, em especial o de alta performance, que não pode utilizar algumas substâncias por serem consideradas doping, os óleos entram como alternativa de tratamento”, afirma.

Ainda este ano, Dr. Ribas coordenará o curso Ciências da Longevidade Humana, voltado para médicos com CRM ativo e, ainda, integrará o corpo de palestrantes do 9º Congresso Internacional em Ciências da Longevidade Humana, também em São Paulo, nos dias 25, 26 e 27 de novembro.

Foto: Divulgação