Doutora apresenta tendências em tratamentos estéticos para o verão

Tratamentos para gordura localizada, bumbum e estrias estão entre os mais procurados pelo público feminino no verão; há mais de um ano em Brasília, a Academia da Face se tornou referência nestes quesitos e em outros tratamentos inovadores, incluindo rejuvenescimento facial

Com a chegada do verão e o aumento das temperaturas, o corpo ganha destaque e a procura pela realização de procedimentos estéticos aumentam. Para quem deseja esbanjar o corpo dos sonhos na praia, na beira da piscina ou durante as caminhadas ao ar livre, ainda dá tempo. As principais reclamações e alvos de melhoria neste período envolvem glúteos, gordura localizada e estrias na área corporal.

Uma das principais vilãs dos dias ensolarados, as estrias, podem ser corrigidas com técnicas não invasivas para estímulo de colágeno uniformizando essa pele. Já o protocolo de glúteos, outra demanda crescente entre o público feminino, atua com uma combinação de bioestimuladores, preenchedores e ativos para aumentar o volume da região, corrigir a flacidez e minimizar as celulite. “Com a associação de procedimentos específicos, alimentação e atividade física os veranistas tem tudo para arrasar“, afirma Dra. Patrícia Moura, CEO da Academia da Face em Brasília.

Um outro grande aliado na conquista do corpo dos sonhos é o protocolo para diminuir a gordura localizada. O tratamento promove a modelação corporal com o auxílio de aparelhos que são capazes de romper as células adiposas. A associação com tratamentos para estímulos de colágeno e tonificação muscular através de aparelhos que fazem eletroestimulação, atingindo fibras mais profundas, onde os exercícios físicos convencionais não conseguem atingir, complementam o protocolo dos tratamentos de beleza.

Sol – amigo ou vilão?

O leque de procedimentos estéticos ofertados não se limitam ao corpo. Outro ponto importante a se observar são os cuidados com a pele da face, pois o sol, além de ser fonte de prazer no verão, também pode ser um grande vilão. “É preciso saber aproveitar os dias de sol com cuidado. Mesmo sendo uma importante fonte de vitamina D, os raios solares em grande intensidade contribuem para o aumento de rugas, manchas e marcas de expressão no rosto que podem ser contornadas com alguns tratamentos específicos feitos por um especialista”, conclui a especialista em Harmonização OroFacial (HOF), dra. Patricia Moura.

Ainda de acordo com a Dra. Patrícia Moura, gerenciar o envelhecimento faz com que os malefícios do sol sejam controlados. “Um dos produtos que observamos maiores resultados são os bioestimuladores de colágeno injetáveis, excelentes para estímulo de colágeno, ajudando a manter os contornos faciais, a hidratação da pele e diminuição da flacidez”, reforça Dra Patricia.

Com o calor vem também o incômodo da transpiração excessiva. Neste caso, a clínica oferece tratamentos para hiperidrose com toxina botulínica. Sua ação no bloqueio sináptico causa atrofia e involução das glândulas sudoríparas temporariamente resolvendo a sudorese, evitando a colonização de bactérias e a melhora do odor. Além das axilas a toxina botulínica pode ser aplicada na região de mão e pés.

Assim como a face, o cabelo também sofre com o excesso de sol, não só a danificação dos fios mas o excesso do calor no couro cabeludo pode vir a causar inflamações gerando dermatites, quedas de cabelo e fios mais fracos e quebradiços. Outro vilão do sol, são os melasmas, que acentuam com a exposição excessiva e a falta de protetor solar. Mesmo no verão, a clínica possui tratamentos não invasivos para tratar essas manchas com segurança.

