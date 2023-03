Direitos no parto são tema de amplo encontro promovido pelo UNFPA em Brasília

Um evento crucial para a defesa dos direitos na gestação e no parto e o fortalecimento do parto humanizado no Brasil

Iniciativa do Fundo de População das Nações Unidas reúne governo, academia, sociedade civil e profissionais da saúde para discutir a importância do trabalho de enfermeiras obstétricas e obstetrizes – profissionais cuja atuação está ligada à promoção de experiências positivas de parto e à redução da mortalidade materno-infantil.

Nos próximos dias 15 e 16 de março – quarta e quinta –, o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA Brasil), por meio do Projeto Enlace – Reconhecer e Fortalecer Enfermeiras(os) Obstétricas(os) e Obstetrizes, promove em Brasília (DF) um evento crucial para a defesa dos direitos na gestação e no parto e o fortalecimento do parto humanizado no Brasil.

O seminário Enfermeiras Obstétricas e Obstetrizes: qualificando e ampliando o acesso à saúde materna no Brasil será realizado no Windsor Plaza Brasília Hotel, para profissionais da saúde, em especial enfermeiras(os) obstétricas(os) e obstetrizes, pesquisadores, ativistas e representantes de instituições de saúde e do governo.

O principal intuito do seminário é promover diálogos entre profissionais, pesquisadoras(es), governo, academia e sociedade civil, trazendo panoramas e perspectivas para o fortalecimento da enfermagem obstétrica e obstetrícia, com ênfase em equipes multiprofissionais, à luz das metas da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, promovida pela ONU; da qualificação da atenção à saúde materna; e da promoção de direitos no Brasil.

Mesas-redondas

No primeiro dia – das 8h30 às 18h –, serão realizadas mesas-redondas sobre temas que abordam a importância da enfermagem obstétrica para a qualificação da atenção obstétrica e dos indicadores de saúde materna – como equipes multiprofissionais; mortalidade materna; violência obstétrica e a interação entre diferentes fatores como gênero, etnia, raça e localização geográfica; promoção da equidade em saúde; e atuação baseada em evidências.

Participam deste primeiro dia, entre outras autoridades e especialistas, a secretária de Saúde do Distrito Federal, Lucilene Florêncio; o diretor do Departamento de Gestão do Cuidado Integral (DGCI) do Ministério da Saúde, Marcos Pedrosa; a presidente da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras (Abenfo), Elisiane Gomes Bonfim; a coordenadora de Ações Nacionais e de Cooperação do Instituto Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), Maria Gomes; a presidente da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento (ReHuNa), Daphne Rattner; a professora do curso de Obstetrícia da Universidade de São Paulo (USP) Christiane Chofakian; e a técnica da Saúde da Mulher do Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Solimões (AM) Cristiane Ferreira da Silva.

Um dos destaques do dia é a mesa Profissionais pela promoção da equidade: relatos de experiências, que apresentará casos exitosos para a promoção de equidade na assistência, com foco em gestantes adolescentes, indígenas, com deficiência etc.

No segundo dia – das 8h30 às 13h – serão lançados uma publicação e um minidocumentário, produzidos no âmbito do Projeto Enlace, sobre a enfermagem no Brasil e o papel de parteiras, enfermeiras(os) obstétricas(os) e obstetrizes nos processos de qualificação da assistência ao parto.

Para fechar o seminário, haverá às 10h30 a mesa Enfermeiras Obstétricas e Obstetrizes: perspectivas e políticas públicas para a qualificação e ampliação do acesso à saúde materna no Brasil, que irá propor uma discussão política e estratégica sobre a enfermagem obstétrica e a atenção obstétrica, pensando perspectivas para o futuro a partir do histórico e considerando o cenário atual.

Estarão presentes nesta mesa Daphne Rattner (ReHuNa); Júnia Quiroga (UNFPA); Silvana Granado (Fiocruz); Elisiane Gomes Bonfim (Abenfo); Glauce Soares (USP); Maria Gomes (IFF/Fiocruz); e Mônica Iassanã Reis (Atenção à Saúde da Mulher/DGCI/Ministério da Saúde).

SERVIÇO:

Seminário Enfermeiras Obstétricas e Obstetrizes: qualificando e ampliando o acesso

à saúde materna no Brasil

Quando: 15 e 16 de março de 2023

Onde: Windsor Plaza Brasília Hotel, Brasília (DF)

Mais informações e confirmação de presença: (61) 99968-6541, com Grace Perpetuo.