Dia Mundial da Retina (29/09): mais de 1 bilhão de casos de cegueira poderiam ter sido evitadas ou tratadas, de acordo com a OMS

Data reforça a importância do cuidado com a saúde dos olhos e dos exames preventivos

29 de setembro é marcado pelo Dia Mundial da Retina, data criada com o intuito de alertar a população sobre a importância que a retina assume na saúde visual. E uma das complicações nessa membrana do olho é a retinopatia diabética. Segundo especialistas, ela é a principal causa da cegueira irreversível em pessoas entre 20 e 74 anos.

O especialista em retina Dr. Douglas Pigosso, do CBV Hospital de Olhos, alerta que uma das causas da retinopatia diabética é o descontrole da glicemia. As altas taxas de açúcar são muito prejudiciais para a saúde, “Muitas vezes o paciente já nos procura quando a doença está avançada. Em casos mais graves, os danos à retina podem levar à cegueira em cinco anos. Por isso, é importante o paciente fazer avaliação médica regularmente e também manter uma rotina saudável, além do controle da glicemia”, explica o oftalmologista.

Entre os sintomas listados pelo médico, estão: visão embaçada, borrões e dificuldade de distinguir cores. “A retinopatia são lesões que causam danos na retina do olho e possui vários graus, sendo a proliferativa o estágio mais grave. Nesse caso, é irreversível”, afirma o médico.

O Dr. Douglas também ressalta a importância do acompanhamento médico. “Os pacientes com diabetes precisam fazer consultas regularmente com o oftalmologista para que a retinopatia seja descoberta antes da perda da visão, pois, infelizmente, quando não tratada é uma das piores cegueiras que existem, infelizmente”, alerta o especialista em retina.

Cuidados com a visão

Dados do DataSUS mostram que houve queda no número de atendimentos dos principais problemas de visão o que para o oftalmologista do CBV – Hospital de Olhos Tiago Suzuki é muito preocupante. “Com certeza muitas pessoas ficaram com medo de fazer o acompanhamento de rotina. Porém, é muito importante fazer todos os exames preventivos, pois dependendo da doença do paciente pode ser algo irreversível”, alerta o especialista.

Além de consultar regularmente o oftalmologista, o médico também lista algumas dicas para proteção dos olhos:

Evitar coçar ou esfregar os olhos;

Remover a maquiagem antes de dormir. Sempre verificar a validade dos produtos;

Não compartilhar maquiagem;

Verificar o nível de glicose para evitar problemas causados pela diabetes;

Pelo menos uma vez ao dia, é importante higienizar a área em volta dos olhos (pálpebras, cílios e cantos). Ao remover as impurezas, o paciente evita as coceiras, irritações e até conjuntivite.;

Usar óculos ou lentes quando prescritos;

Usar óculos escuros em locais com muita claridade;

Piscar com frequência para lubrificar as córneas. Isso ajuda a prevenir a Síndrome da Visão de Computador.