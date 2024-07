DF é a terceira unidade da federação em uso de cigarros eletrônicos: saiba como o vape afeta a saúde bucal

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica), o número de brasileiros que consomem regularmente cigarros eletrônicos cresceu nos últimos anos. Dados de 2023 revelam que 2,9 milhões de brasileiros utilizam vapes. O Distrito Federal ocupa o terceiro lugar entre as unidades da federação com mais usuários, ficando atrás apenas do Paraná e Mato Grosso do Sul.

Que cigarro faz mal para a saúde, a maioria da população já sabe, mas qual a sua relação com os problemas da boca? “O uso dos cigarros eletrônicos, ou vapes, surgiu como uma alternativa menos danosa à saúde que os cigarros convencionais. Entretanto, seu uso não é isento de riscos. Além disso, à medida que seu uso se torna mais disseminado, começam a surgir relatos mais consistentes, na literatura, de danos causados pelo uso dos vapes”, analisa Maria Letícia Bucchianeri, coordenadora do curso de Odontologia da Faculdade Aria.

Entre os principais problemas de saúde bucal causados pelo uso de cigarros eletrônicos estão doenças como halitose, cáries dentárias, boca seca (xerostomia), inflamações na gengiva (estomatite nicotínica) e até câncer.

A diminuição da produção de saliva, causando ressecamento das mucosas bucais, o mau hálito, a cárie e a perda dentária causada por doença periodontal são algumas das consequências já relacionadas ao uso do vape. Embora os líquidos utilizados nos vapes frequentemente não contenham tabaco, eles podem apresentar diversas substâncias químicas que colocam em risco a saúde bucal. “Algumas dessas substâncias são a nicotina, propilenoglicol, glicerol, ácido benzoico, aromatizantes e flavorizantes”, enumera Bucchianeri.

Outro dado alarmante é o aumento do uso desses dispositivos entre a população mais jovem. Segundo um levantamento da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, um a cada cinco jovens brasileiros consome cigarros eletrônicos. O levantamento ainda revela que o equipamento é mais popular entre jovens de 18 a 24 anos.

Uma das grandes preocupações dos profissionais de saúde em relação ao uso do vape é a falta de conhecimento sobre os efeitos a longo prazo do dispositivo no organismo. “A mucosa bucal também pode se tornar ainda mais ressecada pelo contato com o vapor quente que é produzido durante o fumo. Além disso, ainda há potenciais efeitos desconhecidos e pouco estudados, como os efeitos dos componentes químicos aromatizantes e flavorizantes adicionados ao cigarro eletrônico, que já se sabe podem causar danos ao esmalte dos dentes”, finaliza.

Confira as doenças causadas pelo uso de vape que já foram detectadas: