Cerca de 30 mil pessoas se vacinaram contra a covid-19 neste feriadão

A segunda dose de reforço contra a Covid-19 está disponível para todos os profissionais de saúde, inclusive gestantes

O Distrito Federal vacinou cerca de 30 mil pessoas contra a covid-19 de quinta-feira, 16, a sábado, 18. Apenas na sexta-feira,17, 20.418 procuraram uma das 77 unidades disponíveis para se imunizar o vírus. Já no feriado de Corpus Christi, Brasília conseguiu imunizar mais 4.459 cidadãos com quatro locais voltados para aplicar as doses.

“Quando abre uma nova faixa etária para vacinação, é observada uma busca maior deste público”, afirma a gerente da Rede de Frio, Tereza Pereira, em referência ao fato de a segunda dose de reforço para o público acima dos 40 anos ter sido liberada na quinta. Segundo a Codeplan, no Distrito Federal há aproximadamente 1,1 milhão de pessoas com mais de 40 anos, sendo cerca de 460 mil entre 40 e 50 anos.

Esse é o caso da dona de casa Maria das Dores Oliveira, 48 anos, que conta que estava ansiosa para ampliar a proteção. “Lá em casa todo mundo quer vacina, a gente acredita muito que é a vacina que tem dado a segurança para voltar a sair e a encontrar as pessoas”, ressalta. Ela diz que dirige para uma senhora idosa e vê a imunização como uma ação para o coletivo. “Quando eu me cuido, cuido dos outros que estão perto de mim”, conta.

Mãe e filha, Joana Luis Martins, 82 anos, e Lúcia Helena Martins, 50 anos, também completaram o ciclo vacinal neste sábado. “Seria bom que as pessoas entendessem que devem se vacinar. Trouxe minha mãe hoje comigo porque queremos ficar as duas protegidas”, contou a dona de casa Lúcia.

Para o trabalhador rural Edvaldo Ribeiro, 54 anos, a oferta das doses no sábado facilitou para que pudesse se imunizar. “O sábado é melhor porque gosto desse dia para resolver minhas coisas. Então vim aqui, tomei minha vacina e já estou pronto pra seguir com o meu dia”, disse.

Ele foi uma das 408 pessoas que se imunizaram na Unidade Básica de Saúde (UBS) 5 do Gama. A gerente da unidade, Elizabeth Souza, comemorou os resultados alcançados. “Valeu a pena vir trabalhar no sábado porque vimos que a população aderiu. Não teve grandes filas, mas também não ficamos parados”, afirma.

A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, destacou o esforço de cada servidor para que os remanejamentos necessários fossem feitos com o objetivo de conseguir imunizar as pessoas. “Não podemos deixar esses serviços descobertos. A população quer vacina e nós queremos imunizar. É um momento que precisamos da ajuda de todos para combater essa alta de casos”, afirma.

“Completar o reforço é importantíssimo para a população se proteger contra o vírus. É essa cobertura vacinal que tem garantido um baixo número de internações e de óbitos mesmo com o aumento do número de casos”, ressaltou a gestora.

“Os locais com coberturas elevadas de dose de reforço têm apresentado barreiras mais eficientes para a contenção da pandemia”, explica o coordenador da Atenção Primária à Saúde, Fernando Erick Damasceno. Ele orienta a população a sempre atualizar a vacinação, já que pode ter diminuição da eficiência com o passar do tempo.

Não haverá vacinação neste domingo (19), mas a população pode consultar as salas da vacinação.

Além de pessoas acima dos 40 anos, a segunda dose de reforço está disponível para todos os profissionais de saúde, inclusive gestantes. Adolescentes a partir dos 12 anos podem receber a primeira dose de reforço. Para as crianças de 5 a 11 anos estão disponíveis vacinas para primeira e segunda dose.

