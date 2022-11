Caso Jennifer Aniston: qual a melhor idade para congelar os óvulos?

Especialista explica que é importante fazer um planejamento para engravidar tardiamente

A artista Jennifer Aniston, de 53 anos, falou pela primeira vez sobre suas tentativas de engravidar por meio da Fertilização in Vitro (FIV). A atriz hollywoodiana revelou que paralelamente, enquanto lidava com toda a especulação alheia, enfrentava nos bastidores dificuldades para engravidar.

Jennifer falou sobre a jornada desafiadora. Neste caminho, passou por diversas tentativas mal sucedidas de fertilização e expressou desapontamento pelas coisas não terem saído como planejado. “Eu daria qualquer coisa para que alguém me dissesse no passado: ‘Congele seus óvulos. Faça esse favor a você mesma.’ Simplesmente não pensei nisso. Então, hoje estou aqui. O navio partiu.”, disse.

Presente no Brasil há mais de três décadas, a FIV tem sido cada vez mais recorrente na sociedade moderna, especialmente nos casos em que a mulher posterga a decisão de ser mãe. Dados da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA) mostram que as chances do tratamento dar certo antes dos 35 anos são muito maiores. Após essa faixa etária, os resultados vão diminuindo.

A especialista em reprodução humana Dra Lorrainy Rabelo explica que postergar o desejo gestacional é possível, mas necessita de planejamento. “Os nossos ovários têm prazo de validade, já que nós temos os mesmos óvulos desde quando nascemos, então, ao longo da vida eles vão se desgastando e envelhecem junto com a gente. Por isso, a indicação de congelamento de óvulos para uma mulher que não deseja ter filhos antes dos 35 anos, é a melhor época para congelar óvulos de melhor qualidade. Mesmo não sendo uma opção com garantia, é a atitude mais segura para uma maior possibilidade de gestação no futuro com o patrimônio genético dessa mulher”, aconselha a médica.