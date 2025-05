Cartilha reforça cuidados e prevenção de acidentes entre idosos

Por Simone Salles

Especial para o Jornal de Brasília

Com o envelhecimento, é natural qualquer um ficar mais vulnerável e propenso a acidentes, que podem trazer consequências indesejáveis, tanto do ponto de vista físico quanto psicológico. Pensando nisso, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) lançou neste mês a Cartilha de Segurança da Pessoa Idosa, voltada para idosos, familiares, cuidadores e população em geral, com orientações práticas para tornar os ambientes mais seguros e prevenir acidentes.

O material educativo é resultado de uma preocupação crescente com a saúde e o bem-estar da população idosa, especialmente diante de dados alarmantes. De acordo com uma pesquisa recente realizada pelo Ministério da Saúde, quedas representam cerca de 70% dos acidentes com pessoas acima de 60 anos, sendo uma das principais causas de hospitalização nessa faixa etária. A maioria dos acidentes ocorrem dentro de casa, em locais como banheiros, cozinhas e escadas.

A cartilha traz uma série de recomendações simples, mas eficazes, para minimizar riscos no dia a dia dos idosos. Entre os destaques estão:

Escolha adequada de calçados: sapatos fechados, com solado antiderrapante e que proporcionem boa estabilidade são os mais indicados;

Vestimentas seguras: evitar roupas muito compridas ou soltas que possam enroscar em objetos ou dificultar os movimentos;

Cuidados com tapetes: preferir superfícies antiderrapantes e fixar bem os tapetes ao chão para evitar escorregões;

Iluminação adequada: manter os ambientes bem iluminados, inclusive corredores e áreas de circulação noturna;

Adaptação dos espaços: instalação de barras de apoio no banheiro, corrimãos em escadas e remoção de obstáculos que dificultem a mobilidade.

Além das dicas, a publicação também orienta sobre a importância do apoio emocional e do acompanhamento próximo. Reforça, ainda, que a prevenção vai além das barreiras físicas e envolve o cuidado integral com a pessoa idosa.

Com uma linguagem acessível e ilustrações didáticas, o material tem como objetivo facilitar a compreensão e estimular a adoção dessas práticas em larga escala. A expectativa é que, com a difusão dessas informações, seja possível reduzir significativamente os acidentes, além de promover uma velhice mais segura, ativa e com qualidade de vida.