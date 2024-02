Carnaval: conheça as doenças que podem ser transmitidas através do beijo

A dentista, Maria Letícia Bucchianeri, explica que o vírus Epstein-Barr, causador da doença, é altamente contagioso

Carnaval é sinônimo de festa, alegria e, para a maioria, de beijar muito. Mas atenção: a folia também pode ser época de proliferação de várias doenças bucais. Entre elas, a mononucleose infecciosa, mais conhecida como “doença do beijo”. A dentista, Maria Letícia Bucchianeri, explica que o vírus Epstein-Barr, causador da doença, é altamente contagioso.

“O vírus se transmite por meio da saliva, presente em beijos, mas também em objetos compartilhados como copos, talheres e até mesmo cigarros. A mononucleose apresenta sintomas como febre, dor de garganta, inchaço dos gânglios no pescoço ou axilas”, afirma.

A dentista lista outras doenças transmitidas pelo beijo:

– Herpes labial: Provocado pelo vírus herpes simplex tipo 1 (HSV-1), a doença se manifesta por pequenas bolhas nos lábios ou ao redor da boca. A transmissão ocorre pelo contato direto com as lesões, podendo ser durante o beijo. Essas feridas podem vir acompanhadas de febre, mal estar e infartamento de gânglios do pescoço, virilha ou axilas.

– Hepatite B: Transmitida pelo contato com sangue e outros fluidos corporais, a hepatite B pode ser transmitida pelo beijo em casos de sangramento na boca ou gengivas.

– Candidíase: Conhecida como “sapinho” é outra infecção passível de ser transmitida pela saliva. Causada pelo fungo CandidaAlbicans, causa lesões avermelhadas ou esbranquiçadas nas mucosas bucais, inclusive na língua. As feridas geralmente são dolorosas e duram cerca de uma semana.

Ainda de acordo com a especialista, as infecções respiratórias, como gripes e resfriados também representam uma importante parcela das doenças transmitidas pelo contato com a saliva contaminada.

Para aproveitar o carnaval com segurança, a dentista da Faculdade Aria, chama atenção para algumas medidas importantes e ressalta que a principal delas é evitar beijar pessoas desconhecidas. “Esta é a maneira mais eficaz de prevenir a doença do beijo. Se for beijar alguém, certifique-se de que ele não esteja doente”, finaliza.

Outras dicas:

– Mantenha boa higiene bucal.

– Vacine-se contra hepatite B.

– Cubra a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Isso ajuda a prevenir a propagação de germes.

– Lave as mãos com frequência com água e sabão. Isso também ajuda a prevenir a propagação de germes.

– Evite compartilhar objetos pessoais, como copos, talheres e canudos.