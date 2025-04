CAPSi da Asa Norte completa 27 anos de atendimento a crianças e adolescentes

Nesta terça-feira (8), o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) da Asa Norte comemorou seus 27 anos com diversão, música, reflexões e um grande bolo de aniversário. Primeiro Capsi de Brasília, o local se destaca pela assistência de portas abertas a crianças e adolescentes que enfrentam grave sofrimento psíquico.

Atualmente, a unidade atende uma média de 500 usuários por semana. A pequena Natália, de 3 anos, é uma dessas pacientes. Diagnosticada com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a filha de Marina Souza, 37, possui grau de suporte 2, isto é, necessita de apoio moderado para realizar as atividades do dia a dia.

Desde 2024, Natália é atendida por um psiquiatra do Capsi Asa Norte e realiza terapia em grupo, junto a outras crianças com diagnóstico similar. Para a mãe, a assistência do centro foi fundamental na evolução da filha. “A agressividade diminuiu, a alimentação melhorou e ela tem dormido bem”, analisa Marina. “Mas o bom de festas como esta de hoje é a oportunidade de falar com outras mães e trocar experiências”, complementa.

Entre uma conversa e outra, os convidados puderam curtir ainda um show com a banda Inverso, brinquedos infláveis para as crianças e uma assembleia voltada aos pais, gestores e usuários da unidade, intermediada pelo palestrante Everardo de Aguiar, com o tema “Rede: afetos e conexões”.

De acordo com a gerente de Serviços de Atenção Psicossocial da Secretaria de Saúde (SES-DF), Ana Luiza Bulkool, a integração entre os diferentes agentes é o que faz a rede de saúde mental ser mais forte. “É fundamental ver a comunidade e os outros parceiros juntos, pois isso amplia o olhar sobre o que oferecemos.”

Coletividade é a resposta

O atendimento do CAPSi Asa Norte é especializado em saúde mental para crianças e adolescentes com quadros graves e persistentes de transtorno mental, incluindo aqueles decorrentes do uso de álcool e outras drogas.

De acordo com a gerente de Atenção Psicossocial da unidade, Maírla Castro, um dos valores fundamentais para o trabalho é a coletividade. “Tudo que fazemos é pautado no referencial do coletivo. É uma ideia de atuação inovadora, que norteia toda a nossa clínica profissional. Não concentramos somente no diagnóstico e nem na doença, mas sim na vida, onde um se permite ser afetado pelo outro”, explica.

A profissional destaca que os grupos são separados por faixa etária e englobam diversos profissionais, desenvolvendo atividades variadas, como arte terapia, musicoterapia, festas, literatura, poesia, entre outros.

Por indicação de uma conhecida, Noah Ribeiro, 15, resolveu, no ano passado, dar uma chance aos serviços do Capsi Asa Norte. E não se arrepende. O adolescente diz que o tratamento foi significante para a melhoria de sua saúde mental. “Eu tinha pelo menos três crises de ansiedade todo dia e nunca tinha tido contato com qualquer tipo de ajuda. Além disso, desenvolvi uma dependência química e aqui tratamos tudo isso”, conta.

Como ter atendimento

O primeiro acesso ao CAPSi Asa Norte ocorre por meio do acolhimento, não havendo necessidade de agendamento prévio. Essa assistência é garantida a todo cidadão. A pessoa será recebida por um profissional da equipe, que fará a classificação da demanda. Pacientes encaminhados por outro dispositivo da rede pública – como Unidades Básicas de Saúde (UBSs) – também são atendidos.