Calça legging: como escolher a ideal para você se exercitar

Praticar exercícios físicos constantemente é um dos principais passos para garantir uma vida saudável física e mentalmente. Porém, é preciso que a pessoa escolha roupas fitness apropriadas para cada atividade, a fim de potencializar os efeitos do treino.

Sentir-se desconfortável com as peças ou interromper a atividade com frequência para ajustar as alças e bainhas interfere diretamente no ritmo do exercício, podendo afetar o desempenho da pessoa como um todo.

Quando se fala de calças fitness, não é diferente. Mais do que escolher uma calça legging estampada, que irá trazer cor e estilo ao treino, é essencial se atentar a pontos práticos do item, como tecido, estilo e corte, a fim de escolher a mais indicada para cada exercício.

Tecido da calça legging

A calça legging fitness deve ser feita com um tecido específico, que permita que a pessoa se mova durante o exercício, mas também mantenha o conforto. Um aspecto importante, portanto, é optar por materiais que deixem a pele respirar, a fim de secar o suor com mais rapidez, diminuindo a temperatura corporal. Nesse caso, o poliéster costuma ser mais indicado.

Além disso, a elasticidade é característica fundamental na calça legging fitness. Afinal, o principal objetivo da peça é garantir que os membros inferiores se movimentem com liberdade, sem danificar o tecido ou revelar transparências. Para isso, calças que possuem elastano em sua composição são ideais.

Outro ponto que pode fazer a diferença na hora do treino é optar por tecidos de média ou alta compressão. Essa tecnologia impacta diretamente no desempenho da pessoa, já que, pela pressão realizada na pele, auxilia na circulação sanguínea e na recuperação dos músculos após a atividade. Portanto, é um aspecto que vale a pena se atentar.

Modelos de legging fitness

O modelo da calça legging ideal depende do gosto de cada pessoa, além do tipo de exercício praticado. Por exemplo, uma calça legging de cintura alta pode oferecer mais conforto ao passo que não será necessário ajustá-la com frequência e, ainda, poderá ter a função de modelar a silhueta.

Porém, algumas pessoas podem achar a opção desconfortável, principalmente se a atividade física tiver movimentos frequentes na região do abdômen. Nesse caso, podem ser mais indicadas peças com cintura abaixo do umbigo.

Quanto ao comprimento da calça, é possível escolher opções que vão até próximo aos pés ou, ainda, peças mais curtas, que terminam na panturrilha. Essa preferência pode variar dependendo do clima ou, ainda, se a atividade é realizada dentro de salas ou ao ar livre. Como itens mais curtos são mais refrescantes, são mais indicados para dias quentes, principalmente quando a pessoa não pode contar com ar condicionado e ventiladores.

Elementos práticos da peça

Há alguns elementos práticos na calça legging que podem ser úteis, especialmente no caso de atividades físicas praticadas ao ar livre. Por exemplo, existem itens com bolsos traseiros, para permitir que a pessoa guarde documentos ou celular, diminuindo os riscos de perder objetos de valor.

Apesar de ser ideal quando o atleta não pode contar com armários e escaninhos de academia, é uma opção válida também para quem deseja treinar com o celular por perto, porém não pode ficar segurando o aparelho durante todo o tempo.

Além disso, como forma de aumentar a proteção, há calças com fator de proteção contra raios ultravioletas em sua composição, sendo especialmente indicadas para pessoas que praticam exercícios na praia ou em parques, com maior exposição ao sol.