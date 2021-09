Brasil tem 41,70% da população totalmente vacinada contra a covid-19

Com a vacinação caminhando no País, 145,5 milhões de pessoas estão parcialmente imunizadas, ou seja, receberam uma dose

O número de brasileiros com esquema vacinal completo com duas doses ou com o imunizante de aplicação única é de 88,9 milhões, o que corresponde a 41,70% da população. Foram registradas 2.130.572 aplicações contra a covid-19 nas últimas 24 horas no Brasil.

As primeiras doses foram aplicadas em 522,6 mil pessoas, de acordo com o balanço diário. Por outro lado, 1,5 milhão com a 2ª aplicação da vacina. Os imunizantes de dose única aparecem com -1.580 aplicações, devido a uma revisão nos dados do Estado de Roraima. Já as doses de reforço foram administradas em 80,8 mil habitantes. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, em parceria com 27 secretarias de Saúde.

