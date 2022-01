Brasil registra 70.765 novos casos de Covid-19, maior número desde julho

Ainda houve um número maior, em setembro, onde 150.106 casos foram registrados, mas a quantidade se tratava de uma readequação

Os casos de covid-19 vêm aumentando sequencialmente desde o início de 2022. Hoje, o Brasil alcançou o maior número de contágios desde julho. 70.765 novos casos de coronavírus foram registrados nesta terça-feira, 11. Agora, 22.629.460 é o número total de registros, segundo o Ministério da Saúde.

Ainda houve um número maior, em setembro, onde 150.106 casos foram registrados, mas a quantidade se tratava de uma readequação feita pelo ministério devido a dados antigos.

A visão de especialistas é que a junção da Ômicron, uma variante extremamente contagiosa, que vêm se espalhando desde o fim do ano passado, mais o apagão de dados unido com a escassez de testes fez com que esses dados assustadores demorassem a chegar.

Além dos novos casos, 147 mortes foram registradas por Covid-19. Com isso, o Brasil chegou a 620.238 mortos, afirma o ministério.

O Brasil ocupa o terceiro lugar com o maior número de óbitos pela Covid-19, ficando atrás somente dos Estados Unidos e da Rússia. Somos também o terceiro em contagem de casos, abaixo de EUA e Índia.