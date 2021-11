Brasil chega a 70% do público-alvo completamente vacinado contra a Covid-19

A campanha de vacinação contra covid-19 tem avançado e cada vez mais brasileiros estãoprotegidos contra a doença.

Percentual tem como base 177 milhões de brasileiros, entre adolescentes de 12 a 17 anos e população adulta

Nesta quarta-feira (10), o Brasil alcançou mais um percentual rumo ao fim do caráter pandêmico do coronavírus: 70% do público-alvo, formado por 177 milhões de brasileiros com 12 anos ou mais, já completaram o ciclo vacinal.

Ao todo, são 124,6 milhões de pessoas imunizadas em todo país.

Desde o começo da campanha de vacinação, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 344 milhões de doses de vacina Covid-19 aos estados e o Distrito Federal. Dessas, 280 milhões foram aplicadas, sendo 156 milhões de brasileiros com a primeira dose. Com o envio de doses adicionais e de reforço, as unidades federativas já iniciaram o reforço da imunização dos brasileiros em grupos prioritários com a aplicação de mais de 10 milhões de doses.