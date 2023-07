Artrose no quadril: Entenda a condição que afeta o presidente Lula

De acordo com o médico ortopedista Dr. Luiz Felipe Carvalho existem diversos tratamentos que podem ser usados contra a artrose no quadril

No último domingo (23), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi ao Hospital Sírio-Libanês para realizar uma infiltração na região do quadril e, de acordo com a assessoria da presidência, Lula também deve ser submetido a uma cirurgia devido a uma artrose no quadril no segundo semestre.

Entenda mais sobre a artrose

A artrose é uma condição degenerativa das articulações, afetando principalmente as cartilagens que revestem as extremidades dos ossos, afeta normalmente pessoas mais velhas, pode causar dor, rigidez e limitação dos movimentos nas articulações afetadas, como joelhos, quadris e mãos.

A deterioração gradual da cartilagem resulta em atrito entre os ossos, levando à inflamação e danos adicionais. Fatores como envelhecimento, histórico familiar, obesidade e lesões articulares prévias estão associados ao desenvolvimento da artrose.

A condição não é nova para Lula, o presidente lida com a doença há anos, no entanto, recentemente tem sentido dores no quadril com mais frequência.

Quais os tratamentos utilizados para a condição?

Segundo o médico ortopedista Dr. Luiz Felipe Carvalho as infiltrações feitas por Lula, em alguns casos, pode até reverter a artrose quando em uma fase inicial de dor associada a um baixo grau de desgaste.

“As infiltrações, tratamento que foi utilizado por Lula, é um dos tratamentos comumente utilizados para artrose, ela pode ser feita com três elementos, corticóides, ácido hialurônico e células tronco”.

“Os corticóides ajudam a reduzir a inflamação, mas a longo prazos acabam contribuindo para um aumento do desgaste gerado pela artrose, deve ser usado para tratamento imediato, não como ferramenta única, já o ácido hialurônico, além de reduzir a inflamação, ajuda a ‘estacionar’ a sua evolução, no entanto, não atua com a regeneração dos danos”, pontuou o doutor.

“Já com as infiltrações de células tronco é possível utilizar células do próprio paciente de forma concentrada para ter o efeito desinflamatório e regenerativo, reduzindo a dor e melhorando a qualidade de vida, podendo até reverter a artrose dependendo do grau”.

“No caso de Lula, por ser necessário uma cirurgia é possível que as células tronco não tenham sido utilizadas e que o quadro já esteja mais avançado, o que explicaria o aumento recente nas dores”, explica Dr. Luiz Felipe.

Foto: Divulgação

